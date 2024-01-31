Es falso que Trump negara en ese video el atentado terrorista a las Torres Gemelas

La traducción del discurso de Trump que aparece en el texto de la publicación es incorrecta.

Es falso que Donald Trump dijera que no hubo un atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas o que “reconociese” que Estados Unidos fue el responsable del ataque, como asegura una publicación en Facebook sobre un video con declaraciones del expresidente. El texto que acompaña la grabación es una traducción al español falsa que afirma que el político dijo tal cosa, cuando en realidad estaba presumiendo de que durante su tiempo en la Casa Blanca, de enero de 2017 a enero de 2021, Estados Unidos no sufrió ningún ataque terrorista de ese nivel.

“Expresidente de los EEUU reconoce que no hubo atentado sobre las Torres Gemelas. Todo el mundo lo sabía y lo sabe, no hay nada nuevo en esto”, dice el post que acompaña el video de Trump, de 1:12 minutos de duración. Más abajo se lee: “EEUU estuvo detrás del atentado del 11 de septiembre de 2001 – Trump”.

La publicación, con la grabación en inglés, incluye un texto con la supuesta traducción al español de lo que dice Trump en el discurso. Una transcripción alterada que da a entender que el republicano duda de que los atentados del 9/11 fueron cometidos por los terroristas de Al Qaeda liderados por Osama Bin Laden, cuando no es así.

Como contó Univision Noticias, Donald Trump participó como presidente en los actos de conmemoración de los atentados y estaba en Nueva York aquel día de 2001.

¿Qué es lo que realmente dijo?

Una búsqueda en YouTube con el apellido Trump y el nombre de la localidad que aparece en la parte superior izquierda del video analizado, “Laconia NH”, nos lleva a la comparecencia completa, hecha por el político en esa ciudad de New Hampshire el pasado 22 de enero, día previo a la celebración de las primarias republicanas en ese estado y en las que Trump venció claramente a su única rival, Nikki Haley. Su presentación fue recogida por el canal de The National Desk.

En el video, titulado “Donald Trump pronuncia un discurso en un acto de campaña en Laconia, NH”, encontramos a los 24:25 minutos la parte original del clip incluido en la publicación analizada.

Confirmamos que donde el texto de post dice "me callaron la boca durante cuatro años, pero ahora les digo que no hubo ningún ataque contra las torres gemelas del World Trade Center. No hubo ningún atentado que se nos mostrara y que otros países estuvieran implicados”, en realidad, en la parte del video en la que Trump menciona el World Trade Center, estaba hablando de la política fronteriza que aplicó cuando estaba en la Casa Blanca.

Lo que Trump dijo el 22 de enero en Laconia fue lo siguiente: "¿Han oído hablar de los caballeros en contra de la prohibición de viajar de Trump? […] La llamamos la prohibición del terror. Queríamos evitar que el terror entrara en nuestro país, pero no podía hablar de ello porque no quería hacerlo y que luego al día siguiente sucediese algo. Así que pasé cuatro años manteniendo la boca cerrada sobre ese tema en particular”. Más adelante sigue: “No tuvimos ataques, no tuvimos un World Trade Center, no tuvimos los ataques como los que has visto, y que ciertamente ves en otros países”.

En ningún momento el exmandatario niega que los ataques del 9/11 ocurriesen, sino que dice que, gracias a ese veto migratorio, no hubo sucesos durante su administración como los del 2001 y que no habló con anterioridad por miedo a que algo ocurriese.

Las teorías conspirativas, falsas, alrededor del 11 de septiembre de 2001 surgieron desde el mismo día de los atentados. En elDetector hemos hablado de ellas en varias ocasiones .

Conclusión

Es falso que Donald Trump abonase de alguna forma la teoría conspirativa de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 no ocurrieron o que fueron responsabilidad de Estados Unidos, como dice el post analizado. La traducción al español de lo dicho por el expresidente es incorrecta ya que, como confirmamos en la grabación completa de su discurso en New Hampshire, en ningún momento dice nada que haga sospechar que tenga dudas sobre los actos terroristas de aquel día, sino que defiende que su política migratoria cuando estuvo al frente de la Casa Blanca evitó que ocurriese otro suceso de tal magnitud. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

