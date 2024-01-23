Las victorias de Trump y Biden, la insistencia de Haley y otras claves de las primarias de New Hampshire

Video Primarias en New Hampshire: Trump vuelve a ganar y Haley se niega a renunciar

A diferencia que en otros años, los resultados de las primarias de New Hampshire el martes no sorprendieron a nadie. Sus votantes, famosos por su independencia y moderación, votaron contundentemente por el favorito, el expresidente Donald Trump, sobre las exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.

Eso y su victoria en los caucus de Iowa dan un sustancial impulso a la probabilidad de una revancha frente al presidente Joe Biden.

Estas son algunas claves que dejan las primarias de New Hampshire del martes.

Trump rumbo a la nominación con Iowa y New Hampshire

Trump volvió a ganar, esta vez en uno de los estados que en teoría parecía más desfavorables para su candidatura en vista de la moderación de sus votantes y la libertad de los independientes, que favorecían mayoritariamente a Nikki Haley, para participar en las primarias partidistas del estado.

Según la encuesta a boca de urna AP VoteCast de The Associated Press, sólo aproximadamente la mitad de los votantes republicanos de New Hampshire se identifican con el movimiento MAGA de Trump, mientras que una proporción similar no está de acuerdo con la gran mentira de Trump de que fue él quien ganó las elecciones de 2020.

Aún así, ganó la contienda.

Dificultades de Trump de cara a las elecciones presidenciales

El resultado de la primaria de New Hampshire pone en evidencia las debilidades de Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Trump fue rechazado por grupos importantes de votantes indecisos que necesitará en noviembre como los moderados, los independientes y los que cuentan con estudios de nivel superior.

Según AP VoteCast la mitad de los votantes primarios republicanos de New Hampshire están muy o algo preocupados de que Trump sea demasiado extremista para ganar las elecciones generales, mientras que un tercio cree que el expresidente cometió actos ilegales relacionados a los 91 cargos criminales que enfrenta en distintas cortes del país.

El difícil camino que enfrenta Nikki Haley

A pesar de haber llegado al enfrentamiento de dos candidatos que ansiaba, Haley fue derrotada cómodamente por Trump en New Hampshire.

La derrota de Haley supone un duro golpe a las posibilidades de su candidatura, después de haber llegado en tercer lugar en Iowa, así como para el ala institucionalista anti-Trump que aún existen dentro del Partido Republicano.

Aún así, Haley dijo firmemente que permanecería en la contienda, al menos hasta las primarias de su estado natal en Carolina del Sur el 24 de febrero, donde Trump le lleva una ventaja de 37.2% según el agregador de encuestas FiveThirtyEight.

Para complicarle el panorama a Haley, todos los funcionarios electos republicanos del estado, incluido su gobernador y sus dos senadores, han declarado su apoyo a Trump

“New Hampshire es el primero en la nación, no el último en la nación. Esta carrera está lejos de terminar", dijo Haley a sus seguidores en Concord.

El equipo de Haley se apresuró a señalar que aproximadamente cinco de cada 10 votantes de las primarias no apoyan a Trump y que la exgobernadora permanecerá en la contienda para servir como vehículo para aquellas fuerzas anti-Trump que todavía esperan que el expresidente se vea obligado a abandonar la carrera por sus problemas legales, o tal vez por una emergencia de salud.

Y al menos por ahora, la exgobernadora de Carolina del Sur, de 52 años, todavía tiene una importante cantidad de donantes de su lado.

La campaña de Haley anunció que está lanzando una nueva campaña publicitaria a un costo de $4 millones en Carolina del Sur que comienza el miércoles.

La victoria de Biden en unas elecciones primarias en las que no participó

A pesar de que su nombre no aparecía en las boletas electorales demócratas del estado, el presidente Joe Biden ganó la elección primaria demócrata en New Hampshire.

El Partido Demócrata de New Hampshire llevó adelante una agresiva campaña para convencer a los votantes del estado que escribieran el nombre de Biden en la boleta electoral y así evitar un vergonzoso triunfo de alguno de los contendores menores.

Biden lideró el movimiento para que el estado de Carolina del Sur fuese el primero del calendario de primarias demócratas pero las autoridades del estado no concedieron las demandas del Comité Nacional Demócrata, por lo que el presidente decidió no participar formalmente en la contienda.

La primera primaria oficial del Partido Demócrata será el 3 de febrero en Carolina del Sur.

Los resultados en New Hampshire traen buenas noticias para el presidente, ya que más de ocho de cada 10 demócratas dijeron que aprueban su manejo de la economía según AP VoteCast.

La encuesta a boca de urna también arrojó un par de advertencias para el presidente: 4 de cada 10 votantes dijeron que, a sus 81 años, es demasiado mayor para postularse, y aproximadamente la mitad desaprueba su manejo del conflicto entre Hamas e Israel.

El agrio discurso de Trump tras la victoria

Aunque se felicitó por una "gran velada", Trump también pronunció un discurso lleno de ira, en el que afirmó que Estados Unidos es un "país en quiebra" que se está desmoronando y criticó a Haley por negarse a jurarle lealtad.

"Ella fracasó estrepitosamente", dijo, antes de arremeter contra la inmigración ilegal y los precios de los combustibles e insistir falsamente en que ganó las elecciones presidenciales de 2020.

Incluso aseguró, sin dar detalles, que Haley pronto podría acabar bajo "investigación". Además, el expresidente prometió vengarse de quienes lo enfurecen. "No me enfado demasiado, me vengo", soltó.

No escatimó en fustigar a su oponente con un torrente de ataques personales, acusándola de haber dado un discurso de victoria a pesar de haber sido derrotada.

“Salió a hablar muy bien vestida cuando teníamos siete puntos de ventaja”, dijo Trump en tono burlón, “pero ahora mi ventaja es de 14”. “Su elegante vestido quizás no era tan elegante”, agregó Trump haciendo reír a la multitud.

Trump está acostumbrado a no recibir respuesta cuando ha atacado a sus contrincantes republicanos con fuerza, ya que estos, con excepción de Chris Christie, solo han respondido con tímidas críticas al expresidente, temerosos de su popularidad entre la base republicana.

Este fin de semana, sin embargo, Haley llamó la atención sobre el expresidente de 77 años que parecía confundirla a ella y a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, cuestionando la aptitud mental de Trump por primera vez durante la campaña.

"La mayoría de los estadounidenses no quieren una revancha entre Biden y Trump", dijo Haley. "El primer partido que retire a su candidato de 80 años será el partido que gane esta.

Con información de The Associated Press y AFP.