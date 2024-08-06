Cambiar Ciudad
Es falso que estas imágenes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela golpeando a un joven sean de 2024: ocurrió en 2017

Nos preguntaron a través del chatbot de WhatsApp de elDetector sobre un video en el que se ve a un grupo de uniformados golpeando a una persona en el suelo. Mira lo que encontramos. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Alberto Andreo
Por:
Alberto Andreo Sandoval.
No es la primera vez que imágenes de protestas de 2017 se comparten como actuales.
No es la primera vez que imágenes de protestas de 2017 se comparten como actuales.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Instagram.

Es falso que el video en el que se ve a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela golpeando a un persona en el suelo, y que fue enviado como consulta a nuestro chatbot de WhatsApp –además de estar compartido en redes sociales–, ocurriera durante las protestas tras el anuncio de los resultados electorales del 28 de julio que dieron como vencedor a Nicolás Maduro y que han sido rechazados por la oposición y múltiples países por falta de transparencia. Desde hace una semana, las protestas han dejado, en el momento de publicar esta verificación, al menos 23 muertos y más de 2,000 detenidos.

“Está [sic] barbarie no puede quedar impune. Es cobardía, duele, molesta, indigna…”, dice el mensaje que acompaña la grabación y que se compartió en Instagram el 2 de agosto, cinco días después de las presidenciales en Venezuela.

La grabación que circula en redes sociales es de las protestas que sacudieron a ese país en 2017.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En el video se ve como un grupo de agentes motorizados de la GNB, con su característico uniforme verde y chaleco negro, golpean sin cesar a un joven que está en el suelo cerca de la puerta de un estacionamiento en una calle desierta, vestido con playera amarilla y pantalones oscuros. Poco después, lo arrastran hasta el centro de la calle y, cuando terminan de golpearlo, uno de ellos le dispara, y el joven queda retorciéndose de dolor.

Un video de 2017

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura de pantalla del video que circula en redes sociales da varios resultados que ubican la grabación en julio de 2017, en Caracas, capital de Venezuela.

En 2017, Venezuela vivió otro período de protestas después de que el Tribunal Supremo de Justicia del país decidiese dejar sin competencias a la Asamblea Nacional (Parlamento), que contaba entonces con mayoría opositora.

Conclusión

Es falso que el video en el que se ve a varios miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela golpeando y finalmente disparando a un joven en una calle, sea durante las actuales protestas en el país por el resultado, no aceptado por la oposición, de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El video está fuera de contexto porque se hizo en 2017, durante otra ola de manifestaciones en contra, en aquel caso, de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que afectaba a la mayoría opositora que ostentaba el poder en la Asamblea Nacional. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos :

elDetector

