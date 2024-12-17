Es falso que esa sea una imagen de Bashar al-Assad en su llegada a Rusia tras pedir asilo en el país

Al momento de publicar esta verificación, no se conocían imágenes recientes de Al-Assad en Rusia.

Es falso que la imagen en la que se ve al expresidente sirio Bashar al-Assad con un una chaqueta negra junto a su esposa, Asma, con un abrigo y bufanda de color gris y otros dos hombres, sea de su llegada a Rusia el pasado 8 de diciembre de 2024, como se dice en Facebook . Rusia dio asilo a Al-Assad tras su salida del poder, negociada, según la cancillería rusa . La supuesta foto es una captura de un video que está fuera de contexto, ya que se grabó en Alepo, Siria, en febrero de 2023.

PUBLICIDAD

“Al-Assad se encuentra en Rusia. Según Arab Channels, está es la primera imagen de Bashar Assad [sic] y su esposa en Rusia. El Gobierno de Vladimir Putin habría realizado la operación de huída de Bashar al-Assad desde Damasco a Rusia”, asegura el texto que acompaña la publicación en Facebook.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Visita a un hospital tras los terremotos de febrero de 2023

Una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens da, entre sus resultados , una publicación de la cuenta de X (antes Twitter) de Kian Sharifi , quien se identifica como periodista de Radio Libertad Europa , en la que asegura que la supuesta foto es de febrero de 2023. Acompaña su afirmación con un post en X del medio Voice of America (VoA), publicado el 11 de febrero de 2023 con las imágenes.

El texto del posteo dice que el entonces presidente sirio “hizo su primera aparición pública en la zona de Alepo devastada por el terremoto el viernes y visitó a pacientes heridos en un hospital local, según los medios estatales”.

El 6 de febrero de 2023 , la zona del norte de Siria y el sureste de Turquía sufrieron dos fuertes terremotos, uno de magnitud 7.8 y otro de 7.5, dejando alrededor de 55.000 personas fallecidas y más de 17 millones de personas afectadas por esta catástrofe natural, según la Cruz Roja .

PUBLICIDAD

El post viene con un video de 39 segundos, que se puede visualizar también en la cuenta de YouTube de VoA , y en el que en los primeros dos segundos se puede apreciar la imagen capturada que se utilizó con la publicación desinformante donde se ve aBashar al-Assad con la chaqueta negra de la mano de su esposa Asma, que lleva el abrigo y la bufanda gris. Les acompañan los mismos dos hombres que se ven a la derecha de la mujer.

Según el video de VoA, ese día, el entonces matrimonio presidencial visitó a supervivientes del sismo en la zona de Alepo, ciudad cercana a la frontera del país con Turquía.

En el momento de publicar esta verificación, no hay testimonio gráfico de la presencia de Bashar al-Assad en Moscú.

Conclusión

Es falso que la primera imagen del político sirio, Bashar al-Assad, a su llegada a Moscú en diciembre de 2024 tras serle concedido asilo, sea una en la que aparece con una chaqueta negra de la mano de su mujer, vestida a su vez con un abrigo y bufanda gris; y en la que también aparecen otros dos hombres a la derecha de ella, como dice una publicación en Facebook. La supuesta foto es, en realidad, una captura de imagen de un video de la visita del matrimonio a un hospital de la ciudad siria de Alepo, afectada por dos fuertes terremotos que azotaron la zona en febrero de 2023, por lo que además, esa grabación está fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.