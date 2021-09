Es falso que la FDA aprobó los cigarrillos como lo hizo con la vacuna de Pfizer. Te explicamos cómo los controla

No, la FDA no aprueba los cigarrillos como afirman las respuestas a un tuit del presidente Biden alentando la vacunación. Los productos del tabaco, como los cigarrillos, son regulados y no aprobados por la FDA, porque no se someten a una revisión de la seguridad y eficacia por parte de ese organismo. Mientras que en el caso de la vacuna Pfizer/BioNTech, para que fuera aprobada por la FDA, sí se exigieron esos criterios.