¿La proteína en polvo te da un impulso energético rápido para entrenar? El reto de TikTok es falso y puede dañar tu salud

Por tanto, no es solamente que la FDA no aprueba los suplementos dietéticos antes de que salgan al mercado, sino que reitera que la mejor forma de obtener proteínas es a través de una dieta saludable. “Los suplementos no deben sustituir por completo a las comidas que son necesarias para una dieta saludable, así que también asegúrese de comer una variedad de alimentos”, afirma la institución en su guía sobre suplementos alimenticios .