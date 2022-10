La ciencia NO dice que “en 2050 no podremos" alimentarnos, como afirmaron ambientalistas que vandalizaron el Monet

Es falsa y le falta contexto a la afirmación que hizo una activista de la organización ambientalista Letze Generation de que “la ciencia dice que no podremos alimentar a nuestras familias en 2050”. La ciencia no indica con certeza que en 2050 no podremos alimentar a nuestras familias, aunque sí existen algunos estudios que han hecho proyecciones sobre el aumento de población y el consumo de azúcares y carnes, que alertan sobre la necesidad del incremento de producción de alimentos para satisfacer la futura demanda. No es una sentencia sobre lo que ocurrirá en 28 años. El plazo de 2050 para el tema de la alimentación es mencionado en un informe de la FAO, estudios de la Universidad de Oxford, análisis de la ONU y un estudio publicado en la revista científica Nature. Los activistas que lanzaron el puré de papas para vandalizar “Les Meures” (Almiares), de Monet, no dijeron a qué estudios “de la ciencia” se referían. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.