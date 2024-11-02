Es falso ese anuncio que dice que la administración Biden-Harris ofrece un “nuevo estímulo” de $185,000 a propietarios de vivienda

Las promesas de "dinero gratis" que utilizan el nombre del gobierno pueden ser estafas.

En el contexto de la campaña electoral, circula en Facebook una publicación que afirma falsamente que la administración de Joe Biden “entrega a propietarios de viviendas 185,000 dolares en efectivo” y que la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, “no quiere que los latinos sepan”. Pero esa ayuda monetaria no existe. Lo verificamos con un profesional del sector inmobiliario y mediante consultas a fuentes oficiales del gobierno.

“Se acaba de aprobar este nuevo estímulo de emergencia para viviendas”, se lee en la publicación que incluye un clip donde se escucha que “la administración de Biden y Kamala Harris aprobó recientemente una histórica ayuda financiera”.

El video, compartido el 8 de octubre de 2024, asegura que el programa que supuestamente “Kamala no quiere que los latinos sepan” es para propietarios con una “puntuación crediticia superior a 600 puntos” y que hayan tenido su casa “por más de cinco años”.

El enlace no te dirige a ningún sitio

En elDetector lo primero que notamos es que la publicación que estamos verificando no fue compartida desde una página oficial del gobierno, sino desde una cuenta creada el mismo día de la difusión del anuncio, lo cual podría ser una señal de una cuenta manejada por bots.

Contactamos, entonces, a un agente inmobiliario para consultar la veracidad de este supuesto estímulo para propietarios. ”Esto no es real”, nos respondió Gisela Rojas, agente inmobiliaria, quien añadió que “ni el Congreso ha aprobado nada parecido, ni el gobierno tiene ese tipo de estímulo en marcha”.

Rojas, además, alertó sobre la importancia de no caer en trampas, evitando proporcionar información en sitios no verificados y recomendó consultar siempre canales oficiales. El gobierno cuenta con sitios web gratuitos donde las personas pueden acceder a programas según diferentes temas. Por ejemplo, al visitar esta página, se pueden encontrar recursos relacionados con viviendas, como asistencia para alquiler reducido y ayuda para pagar servicios de luz y gas, entre otros.

Hicimos una búsqueda en el sitio web oficial de la Casa Blanca y el Congreso, en inglés y con las palabras "nuevo estímulo de emergencia para vivienda", pero entre los resultados no hallamos ningún comunicado o legislación que avale lo promovido en el post.

En busca de información adicional, visitamos el enlace incluido en el post, donde se invita a solicitar la supuesta “subvención en cuestión de minutos inscribiéndote antes de que finalice el plazo”. Sin embargo, al abrirlo, apareció un mensaje en inglés de “acceso denegado”. Notamos que el dominio de la URL era .com y no .gov, como es habitual en las páginas de instancias gubernamentales, y además incluía la palabra en inglés "atención de salud", lo cual no tiene relación con bienes raíces.

El gobierno de Estados Unidos advierte sobre estafas que prometen “dinero gratis” en su nombre. Los mensajes de texto, correos electrónicos, anuncios y sitios web que ofrecen supuestos subsidios gubernamentales suelen ser intentos de fraude. Si sospecha haber sido víctima de una estafa, puede reportarla en reportefraude.ftc.gov.

Escribimos a la Casa Blanca, pero no hemos recibido respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota.

Conclusión

Es falso que la administración Biden-Harris haya anunciado un “nuevo estímulo de emergencia” de 185,000 dólares para los dueños de viviendas, como asegura una publicación difundida en Facebook. Gisela Rojas, agente inmobiliaria, calificó el post como falso, señalando que el gobierno no ha aprobado ninguna ley que respalde lo afirmado. En elDetector, además, realizamos una búsqueda en los sitios oficiales de la Casa Blanca y el Congreso, y no encontramos ningún comunicado que avale la existencia de este supuesto estímulo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

