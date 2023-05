Ni Nueva Jersey otorga cheques para usar energía solar ni el gobierno federal da $2,000 por instalar paneles solares

Otras de las afirmaciones que se hacen en el video en Facebook es que “la tecnología [de paneles solares] está disponible sin costo en este momento”. Esto es falso. Tal como verificamos anteriormente en elDetector no existe un programa gubernamental en el que NO se tenga que pagar por estos paneles, pues el crédito fiscal por energía solar no supera el 30% . Además, el Programa de Energía Limpia de Nueva Jersey advierte que el estado no tiene un programa que ofrezca la instalación gratuita de paneles solares para los residentes. “Cualquier afirmación de que tal programa existe es falsa”, se lee.