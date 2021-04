Es falso que “cada extranjero ilegal” recibirá el tercer cheque de estímulo en EEUU, como aseguró el senador Ted Cruz

No, el tercer cheque de estímulo económico no lo están dando ni lo darán a los "inmigrantes ilegales" y a "cada extranjero ilegal" según el paquete de ayudas que se convirtió en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 aprobada en marzo, como dijo el senador republicano Ted Cruz.

Las ayudas económicas comenzaron a distribuirse pocos días después de la aprobación de la ley. Pero no, afirmar que cada inmigrante sin documentos migratorios recibirá el cheque de estímulo es falso, porque para recibir ese beneficio las personas tienen que contar con una tarjeta de seguro social y en Estados Unidos este documento solo se le otorga a ciudadanos estadounidenses o a quienes tienen un estatus migratorio legal que les permite trabajar, según la Administración del Seguro Social.

Ahora bien, queda la posibilidad de que personas que ingresaron a Estados Unidos con una visa de trabajo temporal, y a quienes se les emitieron números de seguro social, podrían calificar para recibir un pago , pese a que sus visas ya no estén vigentes y hayan perdido su estatus migratorio legal. Pero, esto es solo una minoría pues, de acuerdo al último informe del Departamento de Seguridad Nacional del año fiscal del 18 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 , la cifra de personas que permanecieron en Estados Unidos después de vencidas sus visas de trabajo fue de 2.10%.

Así es que esto tampoco demuestra que “los inmigrantes ilegales” o “cada extranjero ilegal”, como los denominó, vayan a recibir el cheque de estímulo, como afirmó Cruz.

Además, una vocera del Servicio de Rentas Internas (IRS) en Miami, dijo a El Detector que su oficina no tiene ningún registro de personas con visa de trabajo expiradas que hayan pedido el cheque de estímulo económico.

Aquí más detalles.

Lo dicen la ley y el IRS

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) explica en su página oficial que entre los requisitos para recibir esta ayuda están que la persona debe ser ciudadana estadounidense, tener la tarjeta de residencia de Estados Unidos o haber hecho una declaración de impuestos, para lo que se necesita tener un número de seguro social válido.

Aunque el Plan de Rescate Estadounidense 2021 excluye a las personas indocumentadas de recibir este beneficio, el 6 de marzo, un día después de enviar el primer tuit citado al principio de esta nota, el senador Cruz presentó la enmienda No. 968 en el Senado “para garantizar que los reembolsos de recuperación de 2021 no se otorguen a los inmigrantes ilegales”.

En esa audiencia, el líder de la mayoría demócrata, el senador Dirk Durbin, calificó los argumentos del representante texano como falsos y dijo: “Los inmigrantes indocumentados no tienen números de seguro social. Y no califican para el cheque de alivio de estímulo, punto”.

¿Y quienes tuvieron visas de trabajos temporales?

En una verificación de datos que hizo The Associated Press sobre este tema , Julia Gelatt, analista de políticas senior del Migration Policy Institute, dejó ver que existe la posibilidad de que personas que ingresaron a Estados Unidos con visas de trabajo temporales y recibieron un número de seguro social para poder trabajar, pero se quedaron en el país después de que sus visas se vencieron, podrían recibir los $1,400. "No sabemos cuántos inmigrantes no autorizados se quedaron después de que se venció la visa de trabajo que les dio acceso a un número de Seguro Social, pero nuevamente, es probable que sea un número bastante pequeño", dijo Gelatt .

La vocera del Servicio de Rentas Internas (IRS) en Miami, Alejandra P. Castro, dijo en una consulta telefónica de El Detector que su oficina no tiene ningún registro de personas con visa de trabajo expiradas que hayan pedido el cheque de estímulo económico porque "una persona cuya visa haya expirado no está supuesta a trabajar".

Sin embargo, en los datos actualizados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2019 descubrimos que no es alto el porcentaje de personas que se quedaron en Estados Unidos después de que sus visas de trabajo temporales expiraron. El DHS informó que en el año fiscal del 18 de octubre al 30 septiembre del 2019 la cifra de sobreestadías en Estados Unidos de personas con visas de trabajo fue de sólo 2.10%.

Pero, Jeff Passel, demógrafo principal del Pew Research Center, dijo a través de un email a El Detector que esa cifra es mucho mayor a la cantidad de sobreestadías reales, pues contiene errores técnicos (por ejemplo, si se pierde un registro de salida o hay una falta de coincidencia en los números de identificación, se registra un exceso de estadía cuando la persona realmente ya se fue). “Según los datos de años anteriores, es probable que la mayoría de ellos hayan abandonado el país en los 18 meses transcurridos desde entonces”, agregó.

Mirando más atrás, en el 2013, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) había hecho la distinción entre los trabajadores temporales con visas H2A (trabajadores agrícolas temporales) y H2B (trabajadores temporales no agrícolas ), que se quedaron en Estados Unidos después de vencer su visa. La cifra también era baja: componían solo 1%, cada grupo.

Julia Gelatt le comentó a T he Associated Press que en la mayor parte de los casos, “los inmigrantes no autorizados no recibirán los pagos de estímulo de $1,400 ”, porque, reiteró, para hacerlo, la persona “debe tener un número de Seguro Social válido emitido por la Administración del Seguro Social".

Conclusión

Los tuits del senador republicano de Texas Ted Cruz y sus afirmaciones de que cada inmigrante indocumentado recibirá los $1,4000 del estímulo económico son falsas y engañosas. La gran mayoría de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos no tiene un número de seguro social, lo que los descalifica de recibir esa ayuda, ya que de acuerdo al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) para calificar para ese cheque la persona debe ser ciudadana estadounidense, tener la tarjeta de residencia de Estados Unidos o haber hecho una declaración de impuestos, para lo que se necesita tener un número de seguro social válido. Solo un pequeño grupo de inmigrantes que se quedó en el país después de vencida su visa de trabajo (perdiendo así su estatus migratorio), podría calificar para recibir este beneficio, porque conserva un número de seguridad social. Sin embargo, el IRS no tiene registro de ellos porque como dijo su vocera a El Detector, Alejandra P. Castro, "una persona cuya visa haya expirado no esta supuesta a trabajar".

Según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional , de 2019, el número de sobreestadías de personas con visas de trabajo fue de 2.10 %. Y de acuerdo con el demógrafo principal del Pew Research Center, Jeff Passel, la cantidad podría ser mucho menor, pues él considera que, “según los datos de años anteriores, es probable que la mayoría de ellos hayan abandonado el país en los 18 meses transcurridos desde entonces”.

