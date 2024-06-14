Cambiar Ciudad
Es falso que 195 representantes demócratas votaron a favor de permitir el sufragio de los no ciudadanos en las elecciones de EEUU

La imagen que circula en redes sociales en realidad muestra el voto favorable de congresistas demócratas para intentar frenar un proyecto de ley que busca eliminar el derecho al voto de no ciudadanos en elecciones locales del Distrito de Columbia.

Por:Lissy De Abreu
Solamente los ciudadanos estadounidenses pueden participar en los comicios federales.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de X.

Circula en redes sociales la imagen del resultado de una votación en el Congreso de Estados Unidos junto a un texto que asegura que “195 demócratas de la Cámara de Representantes [...] votaron unánimemente a favor de permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses” y “212 republicanos votaron unánimemente en contra”. Sin embargo, tal afirmación es falsa.

La imagen que circula en redes (de una votación auténtica) muestra el voto favorable de los demócratas para buscar frenar la aprobación de un proyecto de ley de iniciativa republicana que tiene como fin suprimir el derecho al sufragio de residentes no ciudadanos en los comicios locales del Distrito de Columbia (DC). No buscaba que los no ciudadanos pudieran participar en comicios nacionales, como los presidenciales.

“195 demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU votaron unánimemente a favor de permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses. 212 republicanos votaron unánimemente en contra”, se lee en un post de X (antiguo Twitter) publicado junto a un video en el que se ve el conteo de una votación legislativa bajo el titular “Enviar el proyecto que revoca la ley de votación para no ciudadanos de DC de vuelta al comité” y, más adelante, una votación inconclusa bajo el nombre “Revocar la ley de votación para no ciudadanos de DC”.

Otras publicaciones en Facebook e Instagram retoman fragmentos de ese mismo video o una captura de pantalla del resultado de la votación y repiten el texto, algunas con añadidos como: “A los del partido demócrata les hace falta votos? se ven perdidos? Esperemos que las elecciones presidenciales no sean amañadas” o “Los democratas [sic] de hoy quien [sic] iba a pensar que este partido iba a convertirse en traidor” a su país.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Votación sobre legislación del Distrito de Columbia

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google basada en la información disponible en la imagen y encontramos varias notas periodísticas que señalan que la votación que se menciona en las publicaciones de redes sociales ocurrió en la Cámara de Representantes el 23 de mayo de 2024.

Buscamos entonces en C-SPAN, el canal de servicio público que cubre la actualidad del Congreso, el video completo de la sesión de ese día y encontramos que el extracto usado en los posts que estamos verificando comienza a las 3 horas, 55 minutos y 50 segundos de transmisión. Allí, verificamos que los 195 votos de los representantes demócratas mencionados en las publicaciones de redes sociales no eran para aprobar directamente ninguna ley, sino una moción con la que buscaban que se regresara al comité respectivo –para introducirle cambios– un proyecto de iniciativa republicana que tiene como fin suprimir el derecho al sufragio de residentes no ciudadanos en los comicios locales de Washington DC.

El intento demócrata fue rechazado por los 212 votos republicanos mencionados y momentos después, en una segunda votación –que se ve incompleta en el video más largo incluido en uno de los posts que estamos chequeando–, el proyecto de ley fue aprobado y pasado para su discusión en el Senado, con el voto a favor de 262 representantes (210 republicanos y 52 demócratas). En la grabación de C-SPAN se puede ver el resultado de esa votación a las 4 horas, 4 minutos y 12 segundos de transmisión.

Solamente los ciudadanos votan en comicios federales

En cualquier caso, las votaciones que muestran las imágenes compartidas en redes sociales eran sobre la revocatoria de una ley que habilita a los residentes del Distrito de Columbia (Washington DC) que no sean ciudadanos estadounidenses a participar en los comicios locales, pero no en las elecciones de Estados Unidos en general, como hacen ver las publicaciones que estamos verificando.

No solamente en Washington DC, sino también en algunas otras localidades, se han aprobado legislaciones para permitir el voto de residentes que no sean ciudadanos en las elecciones locales.

Sin embargo, solamente los ciudadanos estadounidenses pueden sufragar en los comicios federales y en elDetector hemos verificado –en más de una ocasión– desinformaciones que apuntan a lo contrario o que advierten de supuestas iniciativas demócratas para que los no ciudadanos puedan votar.

Conclusión

Es falso que 195 representantes demócratas votaron “a favor de permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses”, como aseguran posts compartidos en redes sociales. Las imágenes incluidas en esas publicaciones muestran una votación de la Cámara de Representantes en la que los demócratas intentaban devolver al comité –y evitar así la aprobación– de un proyecto de ley republicano que tiene como fin suprimir el derecho al sufragio de residentes no ciudadanos en los comicios locales de Washington DC, que sin embargo fue aprobado momentos más tarde en una votación diferente. Además, esa iniciativa legislativa es de carácter local y no aborda el voto de los no ciudadanos en las elecciones en general, como hacen ver las desinformaciones, pues solamente los ciudadanos estadounidenses pueden participar en los comicios federales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

