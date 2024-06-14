Es falso que 195 representantes demócratas votaron a favor de permitir el sufragio de los no ciudadanos en las elecciones de EEUU

Circula en redes sociales la imagen del resultado de una votación en el Congreso de Estados Unidos junto a un texto que asegura que “195 demócratas de la Cámara de Representantes [...] votaron unánimemente a favor de permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses” y “212 republicanos votaron unánimemente en contra”. Sin embargo, tal afirmación es falsa.

La imagen que circula en redes (de una votación auténtica) muestra el voto favorable de los demócratas para buscar frenar la aprobación de un proyecto de ley de iniciativa republicana que tiene como fin suprimir el derecho al sufragio de residentes no ciudadanos en los comicios locales del Distrito de Columbia (DC). No buscaba que los no ciudadanos pudieran participar en comicios nacionales, como los presidenciales.

“195 demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU votaron unánimemente a favor de permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses. 212 republicanos votaron unánimemente en contra”, se lee en un post de X (antiguo Twitter) publicado junto a un video en el que se ve el conteo de una votación legislativa bajo el titular “Enviar el proyecto que revoca la ley de votación para no ciudadanos de DC de vuelta al comité” y, más adelante, una votación inconclusa bajo el nombre “Revocar la ley de votación para no ciudadanos de DC”.

Otras publicaciones en Facebook e Instagram retoman fragmentos de ese mismo video o una captura de pantalla del resultado de la votación y repiten el texto, algunas con añadidos como: “A los del partido demócrata les hace falta votos? se ven perdidos? Esperemos que las elecciones presidenciales no sean amañadas” o “Los democratas [sic] de hoy quien [sic] iba a pensar que este partido iba a convertirse en traidor” a su país.

Votación sobre legislación del Distrito de Columbia

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google basada en la información disponible en la imagen y encontramos varias notas periodísticas que señalan que la votación que se menciona en las publicaciones de redes sociales ocurrió en la Cámara de Representantes el 23 de mayo de 2024.

El intento demócrata fue rechazado por los 212 votos republicanos mencionados y momentos después, en una segunda votación –que se ve incompleta en el video más largo incluido en uno de los posts que estamos chequeando–, el proyecto de ley fue aprobado y pasado para su discusión en el Senado, con el voto a favor de 262 representantes (210 republicanos y 52 demócratas). En la grabación de C-SPAN se puede ver el resultado de esa votación a las 4 horas, 4 minutos y 12 segundos de transmisión.

Solamente los ciudadanos votan en comicios federales

En cualquier caso, las votaciones que muestran las imágenes compartidas en redes sociales eran sobre la revocatoria de una ley que habilita a los residentes del Distrito de Columbia (Washington DC) que no sean ciudadanos estadounidenses a participar en los comicios locales, pero no en las elecciones de Estados Unidos en general, como hacen ver las publicaciones que estamos verificando.

No solamente en Washington DC, sino también en algunas otras localidades, se han aprobado legislaciones para permitir el voto de residentes que no sean ciudadanos en las elecciones locales.

Sin embargo, solamente los ciudadanos estadounidenses pueden sufragar en los comicios federales y en elDetector hemos verificado –en más de una ocasión– desinformaciones que apuntan a lo contrario o que advierten de supuestas iniciativas demócratas para que los no ciudadanos puedan votar.

Conclusión

Es falso que 195 representantes demócratas votaron “a favor de permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses”, como aseguran posts compartidos en redes sociales. Las imágenes incluidas en esas publicaciones muestran una votación de la Cámara de Representantes en la que los demócratas intentaban devolver al comité –y evitar así la aprobación– de un proyecto de ley republicano que tiene como fin suprimir el derecho al sufragio de residentes no ciudadanos en los comicios locales de Washington DC, que sin embargo fue aprobado momentos más tarde en una votación diferente. Además, esa iniciativa legislativa es de carácter local y no aborda el voto de los no ciudadanos en las elecciones en general, como hacen ver las desinformaciones, pues solamente los ciudadanos estadounidenses pueden participar en los comicios federales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

