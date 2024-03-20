Biden no puso urnas de votación en la frontera: es una imagen de una web humorística

Es falsa la imagen de unas urnas de votación situadas en una parte del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y que estén allí porque el presidente Joe Biden lo haya ordenado, como se dice de una supuesta foto que fue enviada a nuestro chatbot de WhatsApp. Se trata de un montaje que fue publicado en una web humorística.

Donald Trump, candidato republicano a las presidenciales y rival de Biden en las elecciones de noviembre próximo, ha acusado sin pruebas al mandatario demócrata de facilitar la entrada de inmigrantes indocumentados en el país con el objetivo de que le voten en los comicios en los que se escogerá a quien ocupará la Casa Blanca. Se trata de una narrativa falsa que ha circulado por años. El Congreso declaró ilegal en 1996 el voto de los no ciudadanos en las elecciones federales, como lo son las presidenciales.

“Joe Biden instala urnas de votación a lo largo del muro fronterizo”, dice el mensaje que acompaña la imagen analizada. En esta se aprecian al menos cinco de estos supuestos buzones electorales en los que se pueden leer, en inglés y en español, “urna oficial de entrega de boletas” y “vote aquí”, apoyados contra lo que parece ser una parte del muro fronterizo entre los dos países.

También se observa, en la parte superior izquierda, la palabra "BabylonBee” [abeja babilonia] junto a lo que parece ser el icono de una abeja (bee, en inglés).

Una web humorística

Una búsqueda en Google con las palabras clave, en inglés "the babylon bee urnas votos” nos facilita el enlace a la web que se atribuye el texto, The Babylon Bee, y que se presenta como “el mejor sitio de sátira [humor] del mundo”.

“Escribimos sátira sobre temas cristianos, políticos y de la vida cotidiana”, explica la página y advierte que si se tienen quejas sobre su web, hay que dirigirlas a Dios. En la biografía de su cuenta en X se identifican como “noticias falsas en las que puedes confiar”.

Una nueva búsqueda en Google de las urnas electorales con las palabras clave, en inglés, “buzón oficial voto seguro” facilita varios resultados con diferentes tipos de buzones. El que se utiliza en el montaje se puede encontrar en una publicación de CNN en la que se informa que se usaron en 2020 en Wisconsin.

La foto, atribuida a Reuters, podemos encontrarla en la web de esa agencia de noticias . Al compararla con las urnas que aparecen en la publicación analizada, vemos que son la misma, solo que a las que aparecen en la desinformación le han añadido los mensajes en español apuntados con anterioridad.

A partir de la imagen de este tipo de buzón electoral y de una tomada de un videorreportaje en Arizona del canal Spectrum News 1 se hizo el montaje. Al inicio de la grabación se ve la imagen original, a la que han dado la vuelta y recortado en la publicación analizada.

Conclusión

Es falsa la imagen de urnas electorales en una parte del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y que estas hayan sido puestas ahí por el presidente Joe Biden. La supuesta foto fue publicada en una web humorística, que se reconoce como tal, y la imagen es un montaje a partir de un clip de un videorreportaje en la zona fronteriza de Arizona y una fotografía de un tipo de buzón electoral. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

