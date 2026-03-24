Clima El tiempo para mañana miércoles en EEUU: ola de calor llega a su punto máximo en buena parte del país antes de un cambio brusco para los próximos días En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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La ola de calor inusual que afecta desde hace días a amplias zonas de Estados Unidos no solo continuará mañana miércoles 25 de marzo, sino que alcanzará su punto más intenso antes de un giro marcado en el tiempo hacia finales de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene en sus pronósticos un episodio térmico fuera de temporada que se ha ido expandiendo desde el oeste hacia el centro del país.

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Desde inicios de la semana, el ascenso de temperaturas ya se ha dejado sentir en el suroeste y el oeste interior. Para este martes, el aire cálido se ha extendido hacia las Llanuras Altas, y mañana miércoles consolidará su dominio sobre gran parte de las Llanuras centrales, con valores muy por encima de lo habitual para finales de marzo.

El organismo advierte que el pico del episodio llegará precisamente el miércoles, cuando los termómetros podrían situarse entre 25 y 35 grados Fahrenheit por encima de la media estacional. Este margen, poco frecuente para esta época del año, abre la puerta a que se igualen o se rompan récords diarios en múltiples localidades del centro del país, desde Texas hasta Kansas o Nebraska. Ciudades como Wichita, Oklahoma City o Amarillo podrían registrar temperaturas más propias de finales de primavera o incluso inicios de verano.

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Alertas por calor y riesgo elevado de incendios

Distintas oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional han comenzado a emitir avisos relacionados con el calor inusual y, en algunos casos, con condiciones favorables para incendios en sectores de las Llanuras del sur y el suroeste, donde la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento puede agravar el riesgo.

En estados como Texas, Oklahoma o Kansas, estos avisos —incluyendo declaraciones de riesgo crítico o elevado de incendios— se mantendrán activos durante el miércoles en varias áreas, especialmente en zonas rurales y de pastizales. No se trata de alertas de calor extremo como las del verano, pero sí de condiciones anómalas para marzo que pueden favorecer la rápida propagación de incendios y complicar su control.

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Este episodio anómalo para marzo puede tener impacto en actividades al aire libre, agricultura y gestión de incendios. El NWS recomienda seguir las actualizaciones locales, ya que las condiciones pueden variar rápidamente según avance la jornada.

Del calor extremo a tormentas severas en cuestión de horas

Mientras el calor alcanza su máximo, la atmósfera empieza a preparar un cambio radical. Un sistema de baja presión procedente del Pacífico ya ha tocado tierra en el noroeste y será el motor de un frente frío que avanzará hacia el centro y el este del país en los próximos días.

Aunque el miércoles aún estará dominado por el aire cálido, el patrón empezará a volverse más inestable. La interacción entre ese aire cálido y húmedo y el avance del frente sentará las bases para tormentas que podrían intensificarse a partir del jueves, especialmente en el valle medio del Mississippi y el valle de Ohio.

El NWS señala la posibilidad de tormentas fuertes a severas en esas regiones en la jornada siguiente, con los ingredientes clásicos de la primavera estadounidense: contrastes térmicos acusados, humedad creciente y dinámica atmosférica activa. Áreas cercanas a St. Louis o Louisville, Texas, estarán entre las que podrían entrar en esa zona de mayor inestabilidad.

Desplome térmico tras el pico de calor

El alivio llegará, pero lo hará con brusquedad. Detrás del frente frío, el aire más frío se abrirá paso con rapidez, provocando una caída de temperaturas que podría situarse entre 10 y 15 grados Fahrenheit por debajo de lo normal en algunas zonas.

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Ese descenso no llegará solo. En la franja norte del país, el sistema podría dejar precipitaciones en forma de nieve o mezcla invernal, en otro ejemplo del contraste extremo que suele marcar la transición entre invierno y primavera en Estados Unidos. Regiones del norte de las Llanuras y el alto Medio Oeste podrían ver este cambio más acusado entre finales del miércoles y el jueves.

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