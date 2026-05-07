Tornado

Un débil maullido entre los escombros de un tornado en Mississippi conduce a un rescate asombroso

Hace unos días, tres tornados en la mitad sur de Mississippi, dejaron a una docena de personas en el parque de casas rodantes en la comunidad rural de Bogue Chitto, heridos. Entre los rescates, se encontró un gatito, mojado, asustado y escondido entre las maderas.

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Mientras el cazador de tormentas Ashton Lemley se abría paso entre un parque de casas rodantes de Mississippi devastado por un tornado, escuchó el inconfundible maullido de un gatito que rompía la oscuridad del amanecer.

Las casas quedaron arrasadas apenas unas horas antes, cuando las tormentas generaron al menos tres tornados en la mitad sur de Mississippi, hiriendo a una docena de personas en el parque de casas rodantes en la comunidad rural de Bogue Chitto.

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Lemley no tenía ni idea de dónde estaba el gatito, pero estaba decidido a encontrarlo. Al cabo de unos minutos, los maullidos cesaron y Lemley temió lo peor.

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Cinco minutos después, lo volvió a oír.

“¡ Oh, todavía está vivo!”, exclamó Lemley a la agencia Associated Press el jueves.

El rescate en medio del tornado en Mississippi

Lemley excavó rápidamente bajo el aislamiento de una pared derribada hasta que el haz de su linterna encontró al gatito: mojado, asustado y escondido entre dos postes de madera.

Lemley grabó el momento en video: “¡Dios mío, lo encontré!”, dice a la cámara. “¿Estás bien? Ven aquí, todo está bien… Te limpiaremos, cariño. No te preocupes”.

Lemley sostuvo al gatito en sus brazos durante unos minutos antes de entregárselo al comandante de la United Cajun Navy, un grupo de voluntarios de respuesta ante desastres, quien lo secó y lo puso a salvo. Lemley se maravilló de que no pareciera estar herido.

“He estado en estas situaciones muchísimas veces”, dijo Lemley, quien persigue tormentas desde 2010. “No intento emocionarme demasiado. Pero es desgarrador ver a cualquier animal o ser humano pasar por algo así”.

Lemley afirma que ya hay mucho interés por parte de personas que quieren adoptar al gatito si no se localiza a sus dueños. Algunos, añadió, quieren llamarlo Tornado.

Sin embargo, no podrá llevárselo a casa: Lemley es alérgico a los gatos.

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