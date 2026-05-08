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Clima en Estados Unidos hoy 8 de mayo: tormentas severas y lluvias impactarán Texas y el Medio Oeste

De acuerdo con los pronósticos del National Weather Service (NWS) varias zonas del centro y sur del país tendrán condiciones favorables para lluvias y tormentas durante gran parte del día

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Por:N+ Univision
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Video Pronóstico del tiempo hoy en Los Ángeles: Cielos mayormente despejados; el termómetro alcanzará 82 °F

El clima en Estados Unidos para este viernes 8 de mayo estará marcado por tormentas fuertes, lluvias intensas y cambios importantes de temperatura entre distintas regiones del país. De acuerdo con los pronósticos del National Weather Service ( NWS) y el Weather Prediction Center, varias zonas del centro y sur del país tendrán condiciones favorables para lluvias y tormentas durante gran parte del día.

Las regiones con mayor riesgo de tormentas se ubican desde Texas y Oklahoma hasta partes del valle del Mississippi. Ciudades como Dallas, Austin, Houston y San Antonio podrían registrar lluvias constantes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento durante la tarde y noche del viernes. En sectores del norte de Texas y Oklahoma no se descarta caída de granizo aislado, así como posibles afectaciones viales por acumulación de agua.

Video Clima hoy en EEUU del miércoles 6 de mayo 2026: heladas y lluvias predominan en el país

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Clima hoy viernes 8 de mayo

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En el Medio Oeste, estados como Missouri, Illinois e Iowa seguirán con lluvias y tormentas durante el viernes. El NWS mantiene vigilancia sobre posibles tormentas severas con riesgo de vientos dañinos, descargas eléctricas y fuertes lluvias. Algunas zonas rurales podrían presentar caminos mojados y baja visibilidad durante las tormentas más intensas.

Mientras tanto, en la costa este, ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington tendrán un ambiente más fresco tras las lluvias registradas durante la semana. Se esperan cielos parcialmente nublados, temperaturas templadas y condiciones más tranquilas para el cierre de la semana laboral.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Los Ángeles: Aumento de temperaturas con algunos chubascos; el termómetro alcanzará 69 °F


En contraste, el oeste del país continuará con temperaturas por arriba del promedio. California, Nevada y Arizona mantendrán condiciones mayormente secas y cálidas, mientras que en zonas montañosas de Colorado y Wyoming todavía persistirá aire frío tras las nevadas recientes en las Montañas Rocosas.

Video Emiten alerta por tiempo severo en Florida Central; vientos de hasta 60 mph


El NWS recomienda mantenerse atento a alertas meteorológicas locales, evitar cruzar calles inundadas y revisar las condiciones del tiempo antes de viajar, especialmente en regiones con riesgo de tormentas severas y lluvias intensas.

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