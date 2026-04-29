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Clima hoy en EEUU: Pronóstico del tiempo este 29 de abril de 2026, con lluvias, tornados y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos también advirtió sobre la probabilidad de tornados aislados en sectores del centro-sur, especialmente durante la tarde y noche

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Por:N+ Univision
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Este miércoles 29 de abril de 2026 estará marcado por condiciones inestables en varias zonas del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS).

Las tormentas serán uno de los fenómenos principales del día. En ciudades como Oklahoma City, Wichita y Dallas se prevén lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo. En estas zonas, el sistema frontal en interacción con aire cálido y húmedo mantiene condiciones propicias para tormentas severas.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos también advirtió sobre la probabilidad de tornados aislados en sectores del centro-sur, especialmente durante la tarde y noche, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a alertas meteorológicas.
En el Medio Oeste, ciudades como Chicago y St. Louis registrarán lluvias intermitentes y cielos mayormente nublados. Aunque la intensidad será menor, no se descartan encharcamientos en áreas urbanas.

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En el oeste del país, el tiempo será más estable. En Los Ángeles, Phoenix y Las Vegas predominarán condiciones soleadas, con temperaturas elevadas y ausencia de precipitaciones.

Por su parte, en el norte, el ingreso de aire frío provocará nevadas en zonas montañosas cercanas a ciudades como Billings y Jackson. Estas precipitaciones podrían generar afectaciones en carreteras de alta elevación.

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En la costa este, ciudades como Nueva York y Washington D.C. tendrán un clima variable, con intervalos de sol, nubosidad y lluvias ligeras aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico ante cambios rápidos en el clima, especialmente en zonas con riesgo de tormentas severas y tornados.

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