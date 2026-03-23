Ola de calor

Ola de calor histórica en EEUU: calor extremo se extenderá a todo el país y romperá 200 récords

Luego de romper récords de temperatura en al menos 14 estados durante marzo, la ola de calor sin precedentes continuará afectando a Estados Unidos, advierten meteorólogos.

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Por:N+ Univision y AP
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Video Ola de calor: Hospitalizan a 30 personas luego de evento al aire libre en Phoenix, Arizona

Una ola de calor sin precedentes continúa afectando a Estados Unidos, luego de romper récords de temperatura en al menos 14 estados durante marzo, mientras una extensa cúpula de calor se desplaza del suroeste hacia el este del país, según meteorólogos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno —provocado por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente— podría convertirse en una de las olas de calor más amplias registradas en el país.

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El meteorólogo Gregg Gallina advirtió, a AP, que prácticamente todo Estados Unidos experimentará temperaturas elevadas, con una extensión inusual de zonas cercanas a romper récords.

Se prevé que para mediados de semana, regiones del centro y sur registren temperaturas superiores a los 30 °C (90 °F), mientras que entre una cuarta parte y un tercio del territorio continental podría alcanzar o superar marcas históricas para marzo. En ciudades como Flagstaff, Arizona, se anticipan hasta 12 días consecutivos por encima de récords mensuales.

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El fenómeno ya ha dejado cifras extremas: localidades de Arizona y California alcanzaron los 44.4 °C (112 °F), superando el récord histórico de marzo en Estados Unidos continental. Además, cientos de estaciones meteorológicas han registrado nuevos máximos, reflejando la magnitud del evento.

Especialistas señalan que la extensión de esta ola de calor podría superar episodios recientes como los de 2012 y 2021, aunque sin alcanzar la duración de las olas del Dust Bowl de 1936. No obstante, advierten que el cambio climático ha incrementado significativamente la probabilidad de estos eventos, haciéndolos mucho más intensos y frecuentes.

El fenómeno está relacionado con un estancamiento de la corriente en chorro, que ha impedido el desplazamiento de sistemas meteorológicos, prolongando las altas temperaturas. Se espera que la cúpula de calor comience a debilitarse hacia finales de la próxima semana.

Video Ola de calor se expande de California al centro de EEUU y rompe récords

Más de 200 récords de calor en camino, advierten autoridades

El lunes 23 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió —en su cuenta de X— que más de 200 nuevos récords de temperatura máxima se romperán durante esta semana, en medio de la ola de calor que seguirá afectando regiones clave como California, el suroeste, la Gran Cuenca central y que volverá a intensificarse en las llanuras del centro y sur, así como en el valle medio y bajo del Mississippi.

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Las autoridades advierten que el calor persistirá en amplias zonas del país, reforzando el carácter inusual y extendido de este fenómeno climático. Por ello, recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y buscar espacios frescos o con aire acondicionado, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

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