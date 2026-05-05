Noticias Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy martes 5 de mayo del 2026: lluvias, tormentas y calor en varias regiones El tiempo en el país estará marcado por lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas diferentes en distintas regiones

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Este martes 5 de mayo de 2026, el tiempo en el país estará marcado por condiciones variables, con presencia de lluvias, tormentas eléctricas y contrastes de temperatura entre distintas regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En el noreste, ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia tendrán un día relativamente estable, con cielos parcialmente soleados y temperaturas templadas que oscilarán entre los 15 y 22 grados Celsius. No se esperan precipitaciones importantes, aunque la nubosidad aumentará hacia la tarde.

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En el sureste, que incluye Florida, Georgia y las Carolinas, continuará el ambiente cálido y húmedo. Se prevén lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas durante la tarde y noche, con temperaturas que superarán los 28 grados y una sensación térmica elevada.

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El medio oeste registrará condiciones más inestables. Estados como Illinois, Missouri y Ohio presentarán lluvias intermitentes y tormentas eléctricas, algunas con ráfagas de viento. Las temperaturas serán más frescas, con valores entre los 12 y 20 grados.

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En el sur, particularmente en Texas y Oklahoma, el ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas más intensas. Existe probabilidad de granizo y vientos fuertes en algunas zonas.

En el oeste, California mantendrá condiciones mayormente secas y soleadas, con temperaturas entre los 18 y 25 grados. En el noroeste, como Washington y Oregón, persistirán las lluvias ligeras y los cielos nublados.

El martes estará definido por contrastes regionales: estabilidad en el noreste, calor en el sureste y tormentas en el centro del país.

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