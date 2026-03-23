Clima El tiempo para mañana martes: calor récord en el centro de EEUU y lluvia con nieve en el noroeste En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Video Ola de calor se expande de California al centro de EEUU y rompe récords

Mañana martes 24 de marzo el tiempo en EEUU estará marcado por fuertes contrastes: calor inusual con potencial de récord en el centro del país y un cambio progresivo hacia condiciones más húmedas y frías en el noroeste, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El patrón, además de inestable, tiene implicaciones prácticas para millones de personas: desde riesgos por altas temperaturas hasta lluvias y nieve en zonas específicas.

PUBLICIDAD

Más allá de estos focos, gran parte del este y Noreste del país se mantendrá bajo condiciones más estables. Tras el paso reciente de un frente frío, el aire más seco dominará, reduciendo significativamente las probabilidades de lluvia en amplias zonas desde el valle de Ohio hasta el Atlántico medio. Esto no significa ausencia total de cambios, pero sí un respiro en términos de fenómenos significativos, en contraste con lo que ocurre en el centro y el oeste.

Calor fuera de temporada en el centro y sur del país

El fenómeno más relevante del martes será el repunte térmico en las Grandes Llanuras y el centro de EEUU. De acuerdo con el Centro de Pronósticos Meteorológicos, una masa de aire cálido impulsada por un frente en avance elevará las temperaturas entre 25 y 35 grados por encima de lo normal para finales de marzo.

Este calor es potencialmente peligroso por su carácter temprano en la temporada. Oficinas locales del NWS han activado avisos y advertencias por calor en partes del centro y sur del país, donde ciudades en estados como Kansas, Nebraska, Oklahoma y Texas podrían registrar valores más propios de finales de primavera o verano.

Los meteorólogos advierten que este tipo de episodios, al producirse tan pronto en el año, pueden tener un mayor impacto en la salud, especialmente en personas mayores, niños y trabajadores al aire libre, por lo que recomiendan limitar la exposición en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y no subestimar temperaturas que, aunque no extremas en pleno verano, sí lo son

en marzo.

PUBLICIDAD

El NWS subraya que este episodio de calor podría romper múltiples récords diarios y extenderse en los días siguientes, consolidando un inicio de primavera marcado por anomalías.

Video Calor agobia a Arizona: Comunidad desértica registra temperatura histórica, y aún no es verano

Lluvia y nieve en el noroeste

Mientras el centro se recalienta, el noroeste comienza a girar hacia un patrón más activo. Un sistema de baja presión procedente del Pacífico empezará a afectar desde el martes a estados como Washington y Oregon, con precipitaciones que irán en aumento a lo largo del día.

En zonas costeras y valles predominarán las lluvias, pero en áreas elevadas —incluyendo las montañas Cascade y sectores de las Rocosas del norte— se esperan nevadas. El NWS señala que los niveles de nieve serán lo suficientemente bajos como para favorecer acumulaciones en zonas montañosas, lo que podría afectar desplazamientos en pasos de montaña y carreteras de alta altitud.

Aunque el riesgo de inundaciones generalizadas se mantiene bajo por ahora, las agencias meteorológicas advierten que episodios de lluvia más intensos podrían generar problemas localizados, especialmente en áreas con drenaje limitado.

Lluvias aisladas en Florida y el sureste

En el sur, el frente que cruzó el este del país quedará prácticamente estacionario sobre Florida. Este detalle, que puede parecer menor, es suficiente para activar la atmósfera: se esperan lluvias y tormentas aisladas, especialmente en zonas cercanas a la Costa Este, incluyendo áreas entre St. Augustine y Daytona Beach.

PUBLICIDAD

El NWS señala que algunas de estas tormentas podrían ser persistentes en puntos concretos, lo que abre la puerta a acumulaciones de agua en zonas urbanas, aunque el riesgo general de inundaciones sigue siendo bajo.

Mira también: