Nevada Mientras algunos estadounidenses contemplan tulipanes y cortan el césped, la gente de Colorado y Wyoming vuelve a sacar sus palas para la nieve Se prevé que una tormenta de nieve tardía recorra las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras, y provoque lluvia que se convertiría en nieve en el área de Denver para la noche del martes, con una posibilidad de hasta 8 pulgadas, según pronósticos. En las elevaciones más altas podrían caer hasta un pie, de acuerdo con el Servicio Meteorológico

Video Clima hoy en EEUU del martes 5 de mayo 2026: tormenta invernal en las Rocosas y al sur tornados

Podría ser la mayor nevada de la temporada en Denver. “Acabamos de tener el invierno más seco registrado”, señaló Kenley Bonner, meteorólogo de la oficina del servicio meteorológico en Denver.

“Al principio de la temporada, bromeábamos diciendo que el invierno no llegaría sino hasta la primavera, y eso fue exactamente lo que ocurrió”.

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Gran nevada y un rápido descenso de la temperatura Se espera que la nieve continúe hasta el miércoles, seguida de un desplome de las temperaturas y una helada generalizada durante la noche, indicó el servicio meteorológico.

Toda esa nieve pesada y húmeda podría quebrar ramas de árboles y provocar cortes de electricidad, advirtió Bonner. Las empresas de servicios públicos se están preparando, y Xcel Energy puso a 165 empleados en alerta en todo el estado.

El Ayuntamiento de Denver habilitó refugios en cuatro puntos de la ciudad. Por sexo, mixtos y familiares

Para mujeres en: Samaritan House Smith Road at 6240 Smith Road. Para hombres en: Denver Rescue Mission Lawrence Street Community Center en 2222 Lawrence Street. Para adolescentes y jóvenes de hasta 24 años en Urban Peak at 1630 S. Acoma Street. Para familias en Inn at the Highland at 2601 Zuni Street.

Las autoridades de los condados de Boulder y Larimer prevén condiciones de viaje difíciles. Los cuerpos de rescate para montaña están preparados. Pidieron a la población prevenirse ante la tormenta conduciendo de manera adecuada para evitar accidentes en los caminos cercanos a las montañas.

La tormenta ha provocado que se pospongan eventos deportivos como el partido de los Rockies de Colorado contra los Mets de Nueva York para el jueves a la 1:10 p.m.

¿Nieve en mayo?

El pronóstico es inusual, pero no desconocido. Por lo general, Denver registra su última nevada alrededor del 28 de abril, aunque llegan a ocurrir tormentas en mayo. La “ciudad de una milla de altura” registró media pulgada de nieve el 21 de mayo de 2022, mientras que la cercana Boulder recibió 4,5 pulgadas.

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Históricamente, Denver ha tenido al menos cinco tormentas de mayo con acumulaciones de nieve superiores a 10 pulgadas. La mayor de ellas, ocurrida en 1893, dejó 15,5 pulgadas. La nevada más reciente de dos dígitos en la ciudad fue del 25 al 26 de mayo de 1950, con 10,7 pulgadas.

Una ligera nevada, ocurrida el 2 de junio de 1951, fue la fecha más tardía del año en la que nevó

La tormenta es bienvenida durante una sequía, pero no es una solución. Abril fue más cálido de lo habitual y con pocas precipitaciones: el mes pasado, a Denver le faltaron una pulgada de lluvia y 2,8 pulgadas de nieve en comparación con lo normal.

Pero una sola tormenta no resolverá los problemas de agua del Oeste

En un informe del Centro Nacional de Mitigación de la Sequía se indica que las precipitaciones recientes ayudaron a aumentar la humedad de la capa superficial del suelo y redujeron las necesidades de riego, pero no han cambiado un panorama hídrico “mayormente desalentador” de cara al verano.

También habrá tormentas en otros lugares El tiempo inestable no se limita a las Rocosas.