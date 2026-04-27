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Clima hoy en EEUU: Pronóstico del tiempo y ciudades donde habrá tormentas este 27 de abril 2026

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, (NWS) prevé lluvias intensas en el sur y temperaturas frescas en el noroeste

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en Estados Unidos, lunes 27 de abril 2026: Tormentas e inundaciones en el centro y medio oeste

Este lunes 27 de abril, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, ( NWS), habrá lluvias intensas en el sur y temperaturas frescas en el noroeste.

El NWS informó que se prevén tormentas eléctricas desde Texas hasta Oklahoma y Kansas. Estas condiciones podrían generar granizo de gran tamaño y ráfagas de viento superiores a los 80km/h.

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Cuál es el clima hoy 27 de abril

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Las lluvias persisten e incrementan el riesgo de inundaciones repentinas en el sur del país, en los estados de Louisiana, Mississippi y Alabama. Estas áreas podrían acumular hasta 100 milímetros de precipitación en pocas horas, lo que ha activado los avisos de emergencia.

En el noroeste, ciudades como Nueva York, Washington y Boston tendrán cielos nublados y lloviznas ligeras. Al igual que tendrán temperaturas de los 41°F a 64°F. Esta masa de aire frío contrasta con el ambiente cálido que se registra al oeste.

En el caso de California y el suroeste del país, habrá cielos despejados y temperaturas arriba de los 25 grados Celsius en varias zonas. Sin embargo, esto hace que las condiciones secas eleven el riesgo de incendios forestales.

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La zona de las Montañas Rocosas podría experimentar nevadas en áreas elevadas, y tanto Montana como Wyoming siguen con la nieve después de un fin de semana duro.

En el Medio Oeste se esperan cambios de temperatura constantes. Tal es el caso de San Luis, Missouri en donde se amaneció con lluvia y tormentas electricas y se espera que se disipen a las 9 de la mañana.

Se recomienda a la población mantenerse informada de los cambios a través del Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) y la National Oceanic and Atmospheric Administration para seguir los reportes oficiales.

Video Clima en EEUU: ¿En qué zonas hay riesgo de tiempo severo este fin de semana?
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