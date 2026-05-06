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Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy miércoles 6 de mayo del 2026: lluvias, tormentas y nevadas en varias regiones

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y resguardarse durante tormentas eléctricas

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Por:Armando López Muñoz
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Video Pronóstico del tiempo hoy en Houston: Ambiente húmedo y cálido; el termómetro alcanzará 85 °F

El pronóstico del tiempo para este miércoles 6 de mayo de 2026 prevé condiciones variadas en distintas regiones del país, con presencia de lluvias, tormentas eléctricas y nevadas en zonas específicas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, ( NWS).

En el oeste y regiones montañosas, como Colorado y Wyoming, continuará el ambiente frío con posibilidad de nevadas en zonas altas. Estas condiciones podrían generar acumulaciones moderadas de nieve, así como baja visibilidad y carreteras resbalosas, principalmente en pasos montañosos.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Chicago: Cielos mayormente nublados con lluvia; el termómetro alcanzará 60 °F

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Estados Unidos

Clima hoy miércoles 6 de mayo

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En el centro del país, un frente frío provocará tormentas en estados como Texas, Oklahoma y Kansas. Se esperan lluvias fuertes, rachas de viento, caída de granizo y posibilidad de tornados aislados, sobre todo durante la tarde y noche. Tras el paso de este sistema, se prevé un descenso en las temperaturas.

En el sureste, el ambiente cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas, con riesgo de inundaciones en algunas zonas urbanas y de baja altitud.

Video Clima en EEUU hoy: 150 millones de personas se mantienen en alerta por riesgo de tiempo severo

Para el noreste, incluyendo ciudades como Nueva York y Boston, se espera cielo nublado con lluvias intermitentes y un ambiente fresco a lo largo del día.

En contraste, el suroeste, como Arizona y el sur de California, mantendrá condiciones más estables, con cielo despejado y temperaturas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, resguardarse durante tormentas eléctricas, conducir con precaución y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

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