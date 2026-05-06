Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy miércoles 6 de mayo del 2026: lluvias, tormentas y nevadas en varias regiones
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y resguardarse durante tormentas eléctricas
El pronóstico del tiempo para este miércoles 6 de mayo de 2026 prevé condiciones variadas en distintas regiones del país, con presencia de lluvias, tormentas eléctricas y nevadas en zonas específicas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, ( NWS).
En el oeste y regiones montañosas, como Colorado y Wyoming, continuará el ambiente frío con posibilidad de nevadas en zonas altas. Estas condiciones podrían generar acumulaciones moderadas de nieve, así como baja visibilidad y carreteras resbalosas, principalmente en pasos montañosos.
Clima hoy miércoles 6 de mayo
En el centro del país, un frente frío provocará tormentas en estados como Texas, Oklahoma y Kansas. Se esperan lluvias fuertes, rachas de viento, caída de granizo y posibilidad de tornados aislados, sobre todo durante la tarde y noche. Tras el paso de este sistema, se prevé un descenso en las temperaturas.
En el sureste, el ambiente cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas, con riesgo de inundaciones en algunas zonas urbanas y de baja altitud.
Para el noreste, incluyendo ciudades como Nueva York y Boston, se espera cielo nublado con lluvias intermitentes y un ambiente fresco a lo largo del día.
En contraste, el suroeste, como Arizona y el sur de California, mantendrá condiciones más estables, con cielo despejado y temperaturas elevadas.
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, resguardarse durante tormentas eléctricas, conducir con precaución y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.