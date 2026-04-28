Noticias Clima hoy en EEUU: Pronóstico del tiempo y estados con tormentas severas este 28 de abril de 2026 El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene alertas por posibles tornados, caída de granizo y ráfagas de viento intensas

Video Pronóstico del tiempo hoy en Los Ángeles: Día fresco con nubosidad; el termómetro alcanzará 63 °F

Este martes 28 de abril de 2026 estará marcado por tormentas fuertes en varias regiones, principalmente en el centro y sur del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene alertas por posibles tornados, caída de granizo y ráfagas de viento intensas.

En la región sur, estados como Texas y Oklahoma concentrarán el mayor riesgo. Ciudades como Dallas y Oklahoma City registrarán tormentas eléctricas durante la tarde y noche, con lluvias intensas, actividad eléctrica constante y condiciones favorables para la formación de tornados aislados.

Video Doble amenaza climática, tornados e incendios forestales toman fuerza en algunas ciudades del país

Clima hoy martes 28 de abril

PUBLICIDAD

En el centro del país, particularmente en Kansas y Missouri, el pronóstico del tiempo indica un escenario similar. En Wichita y St. Louis se esperan ráfagas que podrían superar los 80 km/h, además de posible caída de granizo y lluvias que podrían generar encharcamientos e inundaciones repentinas en zonas urbanas.

Hacia el sureste, entidades como Arkansas verán un incremento en las precipitaciones conforme avance el día. En Little Rock, las tormentas podrían intensificarse durante la noche, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Chicago: Probabilidad de tormentas; el termómetro alcanzará 68 °F

En contraste, la región oeste se mantendrá con condiciones más estables. En California, ciudades como Los Ángeles y San Francisco registrarán cielo mayormente despejado, sin lluvias relevantes y con temperaturas templadas.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomienda mantenerse informado, ubicar refugios seguros en caso de tornados, evitar cruzar zonas inundadas y seguir las indicaciones de autoridades locales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo del día.