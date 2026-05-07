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Pronóstico del tiempo en EEUU para hoy jueves 7 de mayo de 2026: lluvias, tormentas y frío inusual en varias regiones

El NWS recomendó mantenerse atento a las alertas meteorológicas locales, evitar manejar durante tormentas severas y no cruzar calles o carreteras inundadas

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en EEUU del martes 5 de mayo 2026: tormenta invernal en las Rocosas y al sur tornados

El clima en EEUU para hoy jueves 7 de mayo de 2026 estará marcado por tormentas severas, lluvias intensas y temperaturas por debajo de lo normal en distintas partes del país, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional ( NWS).

Las condiciones más complicadas se concentrarán en la costa del Golfo y el sureste. El Storm Prediction Center advirtió sobre tormentas fuertes desde Louisiana y Alabama hasta Georgia y Carolina del Sur, con riesgo de ráfagas de viento dañinas, caída de granizo y algunos tornados aislados durante la mañana y tarde de este jueves.

Video Clima hoy en EEUU del jueves 30 de abril 2026: lluvia intensa en Texas y Luisiana

Clima hoy jueves 7 de mayo

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En Texas también continuará el mal tiempo. Zonas cercanas al valle del Río Grande podrían registrar tormentas con granizo debido a la combinación de aire cálido y humedad. Houston espera lluvias y tormentas eléctricas dispersas durante parte del día, con ambiente cálido y húmedo. En Austin y San Antonio también podrían registrarse chubascos aislados y actividad eléctrica por la tarde, aunque con periodos de cielo parcialmente nublado. Mientras tanto, Dallas tendrá condiciones más estables, con baja probabilidad de lluvia, temperaturas templadas y algunos intervalos de nubosidad

Mientras tanto, el noreste del país tendrá un ambiente más frío de lo habitual para mayo. Estados como Nueva York, Pensilvania y parte de Nueva Inglaterra seguirán con lluvias, cielos nublados y fuertes vientos, mientras las temperaturas permanecerán varios grados por debajo del promedio de la temporada.

Video Doble amenaza climática, tornados e incendios forestales toman fuerza en algunas ciudades del país

En las Montañas Rocosas, especialmente en Colorado y Wyoming, todavía persistirán temperaturas bajas tras las nevadas registradas durante esta semana. Aunque las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente, algunas carreteras de montaña podrían seguir afectadas por hielo y acumulación de nieve.

Video Clima hoy en EEUU del lunes 4 de mayo 2026: cambios bruscos de temperatura y aire ártico durante la semana

Por otra parte, sectores del suroeste como Arizona y el sur de California mantendrán tiempo más estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas cálidas durante gran parte del jueves.

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El NWS recomendó mantenerse atento a las alertas meteorológicas locales, evitar manejar durante tormentas severas y no cruzar calles o carreteras inundadas ante el riesgo de corrientes peligrosas.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Los Ángeles: Aumento de temperaturas con algunos chubascos; el termómetro alcanzará 69 °F
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