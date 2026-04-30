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Clima hoy en EEUU: Pronóstico del tiempo este 30 de abril de 2026 con lluvias, calor y tormentas en varias regiones

Según el NWS, el día de hoy habrá tormentas severas en el centro y sur del país, lluvias en el este y temperaturas cálidas en varias regiones

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Por:N+ Univision
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Este jueves 30 de abril de 2026 estará marcado por condiciones contrastantes, con tormentas severas en el centro y sur del país, lluvias en el este y temperaturas cálidas en varias regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

Según los reportes más recientes, un sistema frontal activo se desplazará sobre el valle del Mississippi y las Llanuras del Sur, generando tormentas eléctricas que podrían ser intensas en estados como Texas, Oklahoma y Arkansas. Estas condiciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, granizo e incluso riesgo aislado de tornados.

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¿Cuál es el clima para el jueves 30 de abril?

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Estados Unidos

En el medio oeste, incluyendo ciudades como Chicago y Minneapolis, se prevé un ambiente inestable con lluvias y tormentas durante la tarde y noche, como parte del avance del mismo sistema.

Hacia el noreste, en Nueva York y Boston, el pronóstico indica cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias dispersas, además de un ligero descenso en las temperaturas.

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En el sureste, ciudades como Atlanta y Miami experimentarán condiciones cálidas y húmedas, con posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde.

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Por su parte, el oeste del país mantendrá mayor estabilidad. En Los Ángeles predominarán cielos despejados y temperaturas agradables, mientras que en zonas elevadas cercanas a Denver no se descartan lluvias e incluso nevadas ligeras.


El NWS recomienda a la población mantenerse atenta a actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en regiones con riesgo de tormentas severas.

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