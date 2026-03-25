Clima El tiempo para mañana jueves en EEUU: calor récord antes de tormentas severas y un brusco giro de temperaturas En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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Mañana jueves 26 de marzo el tiempo en EEUU estará marcado por un patrón extremo en buena parte del país, con un calor inusual que alcanzará su punto máximo y un sistema frontal que activará tormentas severas en el centro y este del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El calor inusualmente intenso que se ha ido expandiendo desde el suroeste alcanzará su máximo el jueves, justo antes de empezar a ceder en la mayor parte del país, aunque el sureste podría mantenerse todavía con temperaturas altas antes de un descenso más generalizado.

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A lo largo del día, ese mismo patrón dará paso a tormentas potencialmente severas en el centro y este, mientras un frente frío comienza a reordenarlo todo desde el norte.

La jornada será la antesala de un cambio de tiempo más amplio: tras el pico de calor, llegará un descenso marcado de temperaturas que se hará más evidente de cara al viernes y el fin de semana.

En N+ Univision te adelantamos el parte del tiempo para mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Calor fuera de temporada en el centro y el este

Mañana, el aire cálido que ya domina el suroeste se habrá expandido hacia las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. El NWS advierte que las temperaturas estarán entre 25 y 35 °F por encima de lo habitual para finales de marzo.

En ciudades como Kansas City, St. Louis o Memphis, los termómetros podrían acercarse o superar los 90 °F. Incluso más al norte, en zonas del Medio Oeste, el ambiente será inusualmente cálido para la época. Este pico de calor, que comenzó a inicios de semana en el suroeste, alcanzará su mayor intensidad entre hoy miércoles y mañana jueves, con récords diarios en riesgo en múltiples estados.

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Tormentas severas por la tarde y noche

El mismo sistema que empuja el calor también traerá inestabilidad. Para la tarde y noche del jueves, el foco estará en el Medio Oeste y el valle de Ohio.

Estados como Missouri, Illinois, Indiana y Ohio podrían registrar tormentas fuertes, algunas con carácter severo. El NWS señala riesgo de granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas y la

posibilidad de tornados aislados.

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Se trata del principal riesgo meteorológico del día, especialmente en áreas densamente pobladas y corredores urbanos del centro del país.

Un frente frío cambia el panorama

Detrás de este escenario, un frente frío avanzará de norte a sur a partir de la noche de este miércoles y durante el jueves. Este sistema comenzará a desplazar el aire cálido y abrirá la puerta a temperaturas mucho más bajas.

El cambio será más evidente hacia el viernes, cuando amplias zonas del centro y este del país pasarán a registrar valores por debajo de lo normal.

Nieve en el norte y lluvias en expansión

Antes de ese cambio, el norte del país seguirá bajo influencia de aire frío. Entre hoy y primeras horas del jueves, se esperan nevadas en sectores de las Montañas Rocosas y el noroeste, con acumulaciones relevantes en zonas elevadas.

Durante el jueves, las precipitaciones se extenderán hacia el sur, en forma de lluvias y tormentas desde las Llanuras centrales hasta el Atlántico medio.

Viento y riesgo de incendios en el oeste

En paralelo, el viento será un factor clave en regiones de las Rocosas y las Llanuras. Las condiciones secas, combinadas con ráfagas intensas, favorecerán un riesgo elevado de incendios, especialmente en áreas del centro y sur de las Grandes Llanuras.

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