Clima Lista de ciudades con alerta por calor extremo cerca de mí: ¿Dónde se espera récord de temperaturas mañana miércoles? Para mañana habrá ciudades que tendrán demasiado calor, para que lo tomes en cuenta y para alistar tu outfit aquí te compartimos cuáles son

Video “Muchas personas lo minimizan”: Doctor advierte peligro del calor extremo

Para mañana miércoles, 25 de marzo de 2026, se prevén temperaturas altas, para que tengas precaución en N+ Univisión te compartimos la lista de ciudades con alerta por calor extremo en Estados Unidos.

De acuerdo con la Base de Datos Nacional de Pronósticos Digitales de los Estados Unidos (NDFD, por sus siglas en inglés) este miércoles 66 ciudades romperán el récord de temperaturas altas registradas, por eso para que te cuides de los rayos UV y de los daños que pueden provocar el sol, no dejes pasar el pronóstico del clima para mañana, así también puedes organizar tu outfit.

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Considera que las altas temperaturas establecerán récords en varios estados y podría convertirse en una de las olas de calor más extensas registradas en marzo en Estados Unidos.

Además, se prevé que las altas temperaturas persistan durante varios días, posiblemente hasta inicios de abril, lo que incrementa el riesgo para la salud y el consumo energético.

¿Cuáles son las ciudades que romperán récord de calor mañana en EEUU?

Para este miércoles habrá una ola de calor con temperaturas que romperán récords históricos en decenas de ciudades. Dicho fenómeno está impulsado por una cúpula de alta presión.

En ese sentido, las ciudades con alerta de calor extremo son las siguientes:

Phoenix, Arizona (PHX): se prevén para este miércoles hasta 101°F, el registro histórico es de 96 °F en 2022 y comenzó a medirse la temperatura desde 1895.

Las Vegas, Nevada (LAS): la temperatura alta alcanzará los 96°F este miércoles, superará el máximo de 90°F en 2022, el registro comenzó desde 1937.

El Paso, Texas (ELP): con 95°F, con registro histórico de 90°F en 2012, la anotación de la temperatura comenzó desde 1887.

Amarillo (AMA), Texas: hasta 95°F, registro histórico de 87°F en 1998, comenzó la anotación desde 1892.

Denver, Colorado (DEN): temperatura de 88°F, el máximo histórico previamente fue en 2012 con 75°F, los registros de las temperaturas comenzaron desde 1872.

Albuquerque, Nuevo México: se prevén hasta 92°F, igualando el récord registrado en 2012; los registros comenzaron en 1891.

Afton, Wyoming (AFLI1): llegará a 75°F, por encima de 72°F en 2022; registros desde 1892.

Alamosa, Colorado (ALS): hasta 82°F, superará el registro histórico de 73°F en 2012, con registros desde 1906.

Austin, Texas (AUS): llegará a 91°F este miércoles de 2026, por encima de 88°F en 2020; registros desde 1942.

Scottsbluff, Nebraska (BFF): hasta 91°F, superando 81°F en 1985; registros desde 1893.

Borger, Texas (BGD): alcanzará 97°F, por encima de 89°F en 2020, con registros desde 1949.

Bishop, California (BIH): llegará a 87°F, superando 83°F en 2022; registros desde 1943.

Billings, Montana (BIL): hasta 82°F, superará los 74°F de 1999; registros desde 1934.

Buena Vista, Colorado (BVLA4): alcanzará 88°F, por encima de 86°F en 1929; registros desde 1906.

Burley, Idaho (BYI): llegará a 77°F, arriba de los 75°F en 2022, los registros comenzaron desde 1917.

Clayton, Nuevo México (CAO): hasta 90°F, por encima de 85°F en 2012; registros desde 1896.

Childress, Texas (CDS): alcanzará 98°F, superando 92°F en 1998; registros desde 1893.

Colorado Springs, Colorado (COS): llegará a 84°F, superando 75°F en 2012; registros desde 1894.

Casper, Wyoming (CPR): hasta 82°F, por encima de 74°F en 2012; registros desde 1939.

Cheyenne, Wyoming (CYS): alcanzará 82°F, superando 73°F en 2012, hay registros desde 1872.

Dodge City, Kansas (DDC): llegará a 94°F, superando 90°F en 1910, hay registros desde 1874.

De Queen, Arkansas (DEQ): alcanzará 86°F, superando 84°F en 1963; registros desde 1902.

Needles, California (EED): llegará a 101°F, superando 97°F en 2022, hay registros de la temperatura desde 1888.

Elko, Nevada (EKO): hasta 80°F, por encima de 77°F en 2022; registros desde 1890.

Ely, Nevada (ELY): llegará a 80°F, superando 74°F en 2022; registros desde 1893.

Flagstaff, Arizona (FLG): hasta 78°F, por encima de 72°F en 1988; tienen registros desde 1898.

Fort Smith, Arkansas (FSM): alcanzará 89°F, superando 86°F en 2015, con registros desde 1882.

Grand Junction, Colorado (GJT): llegará a 88°F, superando 79°F en 2012; registros desde 1893.

Goodland, Kansas (GLD): hasta 91°F, por encima de 85°F en 1907; registros desde 1895.

Grand Island, Nebraska (GRI): alcanzará 90°F, será ayor a los 88°F de 1910; registros desde 1895.

Lake Havasu City, Arizona (HII): llegará a 101°F, superará los 96°F de 1990; registros desde 1968.

Harrison, Arkansas (HRO): hasta 84°F, sin superar el récord de 85°F en 1929; registros desde 1892.

Hastings, Nebraska (HSI): alcanzará 89°F, superando 85°F en 1956; los registros iniciaron desde 1907.

Kingman, Arizona (IGM): hasta 90°F, por encima de 86°F en 2022; registros desde 1901.

Winslow, Arizona (INW): alcanzará 92°F, superando 80°F en 1956; registros desde 1915.

Imperial, California (IPL): llegará a 102°F, superando 94°F en 2022; registros desde 1925.

Jerome, Idaho (JER): hasta 74°F, igualando el récord de 1960; registros desde 1915.

Lubbock, Texas (LBB): hasta 96°F, superando 90°F en 1998; registros desde 1911.

North Platte, Nebraska (LBF): alcanzará 91°F, superando 84°F en 1907; registros desde 1874.

Lander, Wyoming (LND): hasta 80°F, superando 73°F en 2012; registros desde 1891.

Midland, Texas (MAF): alcanzará 94°F, superando 92°F en 2020; registros desde 1930.

McCook, Nebraska (MCK): llegará a 93°F, superando 88°F en 1910; registros desde 1896.

Yuma, Arizona (NYL): hasta 102°F, superando 99°F en 1896; registros desde 1878.

Oklahoma City, Oklahoma (OKC): llegará a 91°F, superando 88°F en 1976; registros desde 1890.

Ogallala, Nebraska (OSPA3): hasta 90°F, superando 83°F en 1956; registros desde 1893.

Delta, Utah (P68): alcanzará 80°F, superando 76°F en 2022. Tienen registros desde 1963.

Pocatello, Idaho (PIH): hasta 75°F, superando 72°F en 2022, las anotaciones sobre las temperaturas comenzaron en 1939.

Palmdale, California (PMD): alcanzará 88°F, superando 87°F en 2022; registros desde 1931.

Palm Springs, California (PSP): llegará a 99°F, superando 97°F en 1988; registros desde 1922.

Pueblo, Colorado (PUB): hasta 91°F, superará los 81°F en 2004, los registros están a partir del año 1888.

Rapid City, Dakota del Sur (RAP): alcanzará 82°F, superando 80°F en 1993 con registros desde 1942.

Roswell, Nuevo México (ROW): llegará a 97°F, pasará los 91°F en 2022, tienen registros a partir de 1893.

Sacramento, California (SAC): la temperatura de este miércoles alcanzará los 83°F, sin superar el récord de 84°F en 1988; registros desde 1877.

Springfield, Missouri (SGF): alcanzará 84°F, superando 83°F en 1910, hay registros desde 1888.

Sheridan, Wyoming (SHR): llegará a 81°F, superando 77°F en 2007; registros desde 1907.

San Angelo, Texas (SJT): hasta 93°F, sin superar el récord de 94°F en 2018; registros desde 1907.

Salt Lake City, Utah (SLC): alcanzará 82°F, superando 78°F en 2022; registros desde 1874.

Wichita Falls, Texas (SPS): llegará a 92°F, superando 91°F en 1976; registros desde 1923.

Sioux City, Iowa (SUX): hasta 81°F, superando 80°F en 1925; registros desde 1889.

Stillwater, Oklahoma (SWO): alcanzará 91°F, superando 90°F en 1910; registros desde 1893.

Tahoe City, California (TAHC1): llegará a 62°F, por lo quesuperará los 61°F en 2022; registros desde 1909.

Tulsa, Oklahoma (TUL): hasta 89°F, pasará los 88°F en 1910; con registros desde el año 1905.

Tucson, Arizona (TUS): alcanzará 97°F, superando 94°F en 1896; registros desde 1894.

Reno, Nevada (UNRS2): llegará a 82°F, superando 75°F en 2007; registros desde 1888.

Lancaster, California (WJF): alcanzará 88°F, superando 87°F en 2022; registros desde 1945.

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Lugares donde la temperatura será igual al registro histórico

Wichita, Kansas (ICT): llegará a 88°F, sin superar el récord de 89°F en 1956; con registros desde 1888.

Lawton, Oklahoma (LAW): llegará a 92°F, igualando el récord de 1928; registros desde 1912.

igualando el récord de 1928; registros desde 1912. Little Rock, Arkansas (LIT): llegará a 84°F, sin superar el récord de 85°F en 1935; registros desde 1879.

sin superar el récord de 85°F en 1935; registros desde 1879. Norfolk, Nebraska (OFK): alcanzará 84°F, igualando el récord de 1908; registros desde 1893.

Valentine, Nebraska (VTN): hasta 85°F, igualando el récord de 1993; registros desde 1889.

igualando el récord de 1993; registros desde 1889. Winnemucca, Nevada (WMC): llegará a 80°F, igualará el récord de 2022; los registros datan desde 1877.

Video Tiempo hoy EEUU del 24 de marzo de 2026: fuerte contraste térmico y calor en el oeste