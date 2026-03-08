Departamento de Seguridad Nacional Cierre del DHS provoca filas de hasta 3 horas en seguridad de aeropuertos de Houston y Nueva Orleans Escasez de agentes de la TSA por el cierre del DHS provoca largas filas en controles de seguridad.

Los viajeros se quejaron el domingo de largas esperas —de horas en algunos casos— en los controles de seguridad de los aeropuertos de Houston y Nueva Orleans, que los funcionarios atribuyeron al cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El tiempo de espera estimado en el control de seguridad estándar del Aeropuerto William P. Hobby de Houston, la madrugada del domingo, llegó a ser de tres horas, según el sitio web de Aeropuertos de Houston. El viernes, el aeropuerto Hobby anunció en redes sociales que esperaba más viajeros de lo habitual debido a las vacaciones de primavera.

En una serie de publicaciones el domingo, el aeropuerto pasó de instar a los viajeros a llegar temprano a pedirles que llegaran de 3 a 4 horas antes de sus vuelos y finalmente pedirles que llegaran de 4 a 5 horas antes para tener tiempo adicional para la revisión, citando el cierre parcial del gobierno.

Un comunicado de Aeropuertos de Houston, que incluye a Hobby y al Aeropuerto Intercontinental George Bush en su sistema, indicó que el cierre "puede afectar las operaciones de seguridad diarias y entre turnos". Los tiempos de espera en los puntos de control del Aeropuerto Intercontinental George Bush a primera hora de la tarde del domingo fueron de apenas unos minutos.

Publicaciones en X desde el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans el domingo indicaron que la escasez de agentes de la TSA en el control de seguridad estaba provocando filas más largas de lo habitual. El aeropuerto instó a los viajeros a llegar al menos tres horas antes de sus vuelos y advirtió que los tiempos de espera podrían durar hasta dos horas. Advirtió que retrasos similares podrían continuar durante la próxima semana.

No está claro de inmediato si los retrasos en Houston y Nueva Orleans se produjeron en otros aeropuertos del país. Los tiempos de espera más largos de lo habitual del domingo se sumaron a los retrasos de vuelos de los últimos días en lugares como Atlanta debido al mal tiempo.

Se espera que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos trabajen sin paga durante el cierre actual del departamento , que comenzó el 14 de febrero.

Los legisladores demócratas han dicho que el DHS no recibirá fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Chris Sununu, presidente y director ejecutivo de Airlines for America, un grupo comercial de aerolíneas estadounidenses, instó en una declaración al Congreso y a la administración Trump a actuar.

“Estamos en la temporada de viajes de las vacaciones de primavera y se espera que un número récord de personas viajen por aire. Las aerolíneas han hecho su parte para prepararse; ahora el Congreso y la administración deben actuar con urgencia para alcanzar un acuerdo que reabra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ponga fin a este cierre”, declaró. “El personal de seguridad del transporte de Estados Unidos es demasiado importante como para ser utilizado como palanca política”.

Jessica Andersen Alexie y sus dos hijos, de 10 y 13 años, se encontraban entre los viajeros atrapados en las largas filas del Hobby en Houston mientras intentaban regresar a su hogar en Nueva Orleans. Habían estado en Houston para el Clásico Mundial de Béisbol.

Alexie dijo que llegaron 3 horas antes, se encontraron con una larga fila y se dieron cuenta de que no llegarían a su vuelo. Mientras hacía fila, revisó si había autos de alquiler disponibles para regresar a casa, pero no encontró ninguno disponible. Pudo reservar un vuelo nocturno y se sintió aliviada al pasar por la fila de seguridad CLEAR después de aproximadamente 3 horas y media.

Cuando finalmente se sentaron a comer, decidió revisar los vuelos disponibles, por si acaso otros en la fila tenían que cancelar y reprogramar sus planes, y encontró tres asientos en un vuelo que llevó a su familia a casa el domingo por la tarde. Cuando aterrizaron en el aeropuerto de Nueva Orleans, la fila se extendía hasta el estacionamiento, dijo.

"Fue una locura", dijo. "Fue una locura".

