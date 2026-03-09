Irán

Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas"

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos puede dar asilo a jugadoras de futbol de Irán que no cantaron el himno nacional

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump tilda de "inaceptable" al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no descarta el envío de tropas

Este lunes 9 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump señaló que Australia estaba cometiendo un error al permitir que la selección nacional femenina de futbol de Irán sea obligada a regresar a su país por no cantar el himno nacional del país en la Copa de Asia, ya que podrían ser asesinadas.

A través de la cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que Estados Unidos les daría asilo, si ellos no lo hacen.

PUBLICIDAD

Más sobre Irán

¿Habrá reclutamiento de jóvenes para enviarlos a la guerra en Irán? Esto respondió la Casa Blanca
2 mins

¿Habrá reclutamiento de jóvenes para enviarlos a la guerra en Irán? Esto respondió la Casa Blanca

Estados Unidos
Guerra con Irán: otra investigación apunta a EEUU por ataque a una escuela que mató a 165 personas
3 mins

Guerra con Irán: otra investigación apunta a EEUU por ataque a una escuela que mató a 165 personas

Estados Unidos
Guerra con Irán dispara el precio del petróleo: supera los 100 dólares por barril
4 mins

Guerra con Irán dispara el precio del petróleo: supera los 100 dólares por barril

Estados Unidos
¿Por qué Estados Unidos no sería objetivo directo de un ataque de Irán? Esta es la razón
2 mins

¿Por qué Estados Unidos no sería objetivo directo de un ataque de Irán? Esta es la razón

Estados Unidos
Muertes en la guerra con Irán podrían reavivar la complicada relación de Trump con el sacrificio militar
4 mins

Muertes en la guerra con Irán podrían reavivar la complicada relación de Trump con el sacrificio militar

Estados Unidos
Trump rinde homenaje a seis soldados fallecidos durante la operación 'Furia Épica'
2 mins

Trump rinde homenaje a seis soldados fallecidos durante la operación 'Furia Épica'

Estados Unidos
Un periodista, un empresario joyero y dos turistas: los estadounidenses detenidos en Irán
2 mins

Un periodista, un empresario joyero y dos turistas: los estadounidenses detenidos en Irán

Estados Unidos
Estados Unidos comienza a usar bases militares de Reino Unido en la ofensiva contra Irán
2 mins

Estados Unidos comienza a usar bases militares de Reino Unido en la ofensiva contra Irán

Estados Unidos
Demócratas advierten disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán
2 mins

Demócratas advierten disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán

Estados Unidos
Así fue la caída de Asif Merchant, el agente iraní que buscaba asesinar a Trump
3 mins

Así fue la caída de Asif Merchant, el agente iraní que buscaba asesinar a Trump

Estados Unidos

Minutos más tarde, Trump dijo a través de su cuenta que acaba de hablar con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, acerca de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Irán y dijo que cinco ya estaban siendo atendidas y que las demás estaban en camino.

Conflicto entre Estados Unidos e Irán

Tan solo este lunes se empiezan a mostrar las consecuencias del conflicto con Estados Unidos e Israel contra Irán, porque se dispararon los precios del petróleo, alcanzando cerca de los 120 dólares por barril, en tanto se sigue intensificando la guerra.

La última vez que los precios del crudo se acercaron a los precios de hoy fue en el año 2022, después de que Rusia invadiera Ucrania. Estos costos hacen que se eleve la inflación y que afecte a los mercados financieros, ocasionando que caiga el precio de las acciones.

Y tras el nombramiento de Mojtaba Khamenei como líder supremo de Irán, solo se afirma que no habrá tregua y continuarán los intensos bombardeos entre las naciones y la supervivencia del país.

ALM

Relacionados:
IránNoticiasDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX