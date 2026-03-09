Irán Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas" El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos puede dar asilo a jugadoras de futbol de Irán que no cantaron el himno nacional

Video Donald Trump tilda de "inaceptable" al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no descarta el envío de tropas

Este lunes 9 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump señaló que Australia estaba cometiendo un error al permitir que la selección nacional femenina de futbol de Irán sea obligada a regresar a su país por no cantar el himno nacional del país en la Copa de Asia, ya que podrían ser asesinadas.

A través de la cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que Estados Unidos les daría asilo, si ellos no lo hacen.

PUBLICIDAD

Minutos más tarde, Trump dijo a través de su cuenta que acaba de hablar con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, acerca de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Irán y dijo que cinco ya estaban siendo atendidas y que las demás estaban en camino.

Conflicto entre Estados Unidos e Irán

Tan solo este lunes se empiezan a mostrar las consecuencias del conflicto con Estados Unidos e Israel contra Irán, porque se dispararon los precios del petróleo, alcanzando cerca de los 120 dólares por barril, en tanto se sigue intensificando la guerra.

La última vez que los precios del crudo se acercaron a los precios de hoy fue en el año 2022, después de que Rusia invadiera Ucrania. Estos costos hacen que se eleve la inflación y que afecte a los mercados financieros, ocasionando que caiga el precio de las acciones.

Y tras el nombramiento de Mojtaba Khamenei como líder supremo de Irán, solo se afirma que no habrá tregua y continuarán los intensos bombardeos entre las naciones y la supervivencia del país.