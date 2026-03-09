Irán

Guerra con Irán: otra investigación apunta a EEUU por ataque a una escuela que mató a 165 personas

Creciente evidencia apunta a la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero, que alcanzó una escuela contigua a una base de la Guardia Revolucionaria en Minab.

picture
Por:N+ Univision y AP
El grupo de investigación Bellingcat afirma que un video difundido recientemente “parece contradecir” la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Irán fue responsable de una explosión en una escuela iraní que mató a más de 165 personas al inicio de la guerra que se libra en Oriente Medio.

Hay una creciente evidencia que apunta a la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero, que alcanzó una escuela contigua a una base de la Guardia Revolucionaria en Minab, Irán, en la provincia sureña de Hormozgan. Expertos entrevistados por The Associated Press, que citaron análisis de imágenes satelitales, señalan que la escuela probablemente fue alcanzada en medio de una rápida sucesión de bombas lanzadas sobre el complejo.

El video compartido por Bellingcat es un clip de tres segundos de una grabación tomada el día en que la escuela fue alcanzada y que la agencia semioficial iraní Mehr difundió el domingo. El video muestra una munición cayendo sobre un edificio, lo que provoca una columna oscura que se mezcla con humo que probablemente provenía de ataques anteriores contra el complejo. Trevor Ball, investigador de Bellingcat, geolocalizó el video en un sitio cercano a la escuela, algo que también hizo la AP.

Ball identificó la munición como un misil de crucero Tomahawk, que en esta guerra, se sabe que sólo posee Estados Unidos. Es la primera evidencia sobre una munición utilizada en el ataque.

La falta de imágenes de fragmentos de bombas de la explosión complica cualquier análisis del incidente. Ninguna agencia independiente ha llegado al lugar durante la guerra para investigar.

Cuando un reportero le preguntó el sábado si Estados Unidos fue responsable de la explosión, que mató principalmente a niñas, Trump respondió, sin aportar pruebas: “No, en mi opinión, según lo que he visto, eso lo hizo Irán”.

Factores que apuntan a un ataque de Estados Unidos

Trump añadió que Irán es “muy impreciso” con sus municiones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, intervino rápidamente para decir que Estados Unidos estaba investigando.

Una vía es la apertura de una evaluación del incidente por parte del ejército de Estados Unidos. Según las instrucciones del Pentágono sobre los procesos para mitigar el daño a civiles, se abre después de que un grupo de investigadores alcanza una posición inicial de que el ejército de Estados Unidos podría tener responsabilidad.

Un funcionario de Estados Unidos dijo a la AP que era probable que el ataque fuera de Estados Unidos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto delicado.

Un factor clave es la ubicación de la escuela: junto a la base de la Guardia Revolucionaria y cerca de barracones de una unidad naval. El ejército de Estados Unidos se ha centrado en objetivos navales y ha reconocido ataques en la provincia, incluido uno en las inmediaciones de la escuela.

Israel, que ha negado haber realizado el ataque, se ha centrado en zonas más cercanas a su país y no ha informado de ataques al sur de Isfahán, a 500 millas de distancia. Estados Unidos opera buques de guerra en el mar Arábigo, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln, dentro del alcance de la escuela.

Ni el Comando Central del Ejército de Estados Unidos ni el israelí respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios que la AP les envió el lunes sobre el análisis de Bellingcat.

Irán Israel Guerra Noticias

