Clima Tiempo de mañana martes en EEUU: Así será el clima con lluvias e inundaciones en estas zonas, según el NWS En Estados Unidos seguirán las condiciones climáticas adversas este martes; te compartimos en dónde

En Estados Unidos se esperan mañana martes, 10 de marzo de 2026, condiciones meteorológicas intensas, marcado por tormentas eléctricas, lluvias fuertes y riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones del país. En N+ Univision te compartimos dónde.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional (NES, por sus siglás en inglés) señala que un sistema frontal y varios patrones atmosféricos en niveles altos favorecerán condiciones para clima severo principalmente en el Medio Oeste, las Llanuras centrales y el sur de Estados Unidos.

Tormentas fuertes y posibles tornados el martes

Para el martes se prevé que las tormentas se desarrollen a lo largo de dos sistemas meteorológicos principales.

El primero será un frente frío que se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hacia el valle del río Missouri y las Llanuras centrales. En esta zona, las condiciones atmosféricas permitirán la formación de tormentas que podrían causar:

Granizo de gran tamaño.

Ráfagas de viento dañinas.

Tornados aislados, algunos potencialmente fuertes

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la combinación de humedad, inestabilidad y fuertes corrientes de viento en la atmósfera aumentará el potencial de tormentas intensas.

Mientras tanto, otro sistema proveniente del Pacífico avanzará hacia el este sobre las Llanuras del sur, favoreciendo el desarrollo de más tormentas.

En estados como Texas, algunas de estas tormentas podrían producir granizo grande, vientos intensos y tornados aislados.

Lluvias intensas y posible riesgo de inundaciones

Además del clima severo, el pronóstico indica que las lluvias podrían ser intensas en algunas regiones, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones repentinas. Este riesgo se concentra principalmente en dos áreas: desde los Grandes Lagos hasta el valle del Missouri y desde Oklahoma hasta el centro y oeste de Texas

Las tormentas podrían repetirse o desplazarse lentamente, lo que favorecería acumulaciones significativas de lluvia en periodos cortos. A pesar del tiempo severo, gran parte del territorio estadounidense continuará con temperaturas por encima del promedio para la temporada.

En muchas zonas del centro y este del país, los valores máximos podrían alcanzar los 70 grados Fahrenheit (alrededor de 21 °C) o incluso más, mientras que en el sur se esperan temperaturas cercanas a los 80 y 90 grados Fahrenheit.

