¿De qué acusan a Ryan Wedding? FBI ofrecía esta recompensa por exolímpico arrestado

Las autoridades estadounidenses señalaron que estaba bajo la protección del Cártel de Sinaloa

Video Pasó de participar en Juegos Olímpicos a ser señalado de dirigir una red de tráfico de droga

El exolímpico Ryan Wedding fue detenido en México, así lo dieron a conocer las autoridades de Estados Unidos hoy, 23 de enero de 2026; esta es la cantidad que ofrecía el FBI por él.

Wedding ha sido comparado con narcotraficantes de la talla de Joaquín "El Chapo" Guzmán y es acusado por traficar cocaína y homicidio. Kash Patel, director del FBI, detalló que presuntamente estaba dentro de una operación transnacional de tráfico de drogas.

Las autoridades de EEUU indicaron que se escondía en México y que estaba bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

¿Cuál era la recompensa que ofrecía el FBI por el detenido?

El FBI ofrecía por el narcotraficante una recompensa de 15 millones de dólares; el director del FBI precisó que en Estados Unidos comparecerá ante la justicia.

Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través de la Oficina de Corresponsales de Fronteras del FBI para que comparezca ante la justicia.
Kash Patel, director del FBI.


