Transporte aéreo ¿Qué pasa en los aeropuertos de Estados Unidos? Pasajeros pierden vuelos y se retrasan viajes Pasajeros han tenido que hacer largas filas en aeropuertos de Estados Unidos, por lo que se han perdido vuelo y retrasado viajes. Te informamos qué sucede

Video Caos en aeropuertos: problemas por cierre de gobierno y Kansas City reabre tras desalojar aviones

Este lunes 9 de marzo de 2026 se han visto largas filas de personas en los aeropuertos, quienes han señalado pérdida de vuelos y retrasos en los viajes, pero ¿qué está pasando?

En redes sociales, se han compartido decenas de videos donde usuarios muestran largas filas dentro de los aeropuertos y algunos pasajeros aseguran que han perdido su viaje.

El domingo 8 de marzo de 2026, después del mediodía, en Kansas City se desalojó a pasajeros de un avión, ante el reporte de una posible amenaza de explosivo.

Video Se registran largas filas en aeropuertos de Houston: ¿a qué se debe?

¿Qué pasa en los aeropuertos este lunes?

Pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos se han encontrado con una sorpresa que termina por afectar su viaje: largas filas les impiden abordar a tiempo.

La afectación para los pasajeros se da como consecuencia del cierre de varias funciones del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés).

Cabe recordar que el cierre parcial del gobierno federal inició el 14 de febrero de 2026 luego de que en el Congreso no se ha llegado a un acuerdo acerca del presupuesto y temas de inmigración.

El cierre de gobierno afecta las operaciones del DHS, entre ellas impacta en los recursos asignados al Departamento de Transporte, por lo que empleados no se han presentado a trabajar, pues no han podido cobrar.

La falta de personal en la zona de revisiones de seguridad dentro de los aeropuertos causa enormes filas de pasajeros, quienes pueden verse en riesgo de perder su vuelo.

¿Qué hacer para abordar a tiempo?

Algunos de los aeropuertos que reportan demoras son el de Los Ángeles, Houston, Atlanta, Charlotte y Nueva Orleans

Pasajeros se han quejado que no hay avisos sobre falta de personal de seguridad y sugieren que es necesario salir con entre 3 y 5 horas de anticipación para evitar perder los viajes.

Incluso, han señalado que para dejar las maletas para que sean llevadas como equipaje han tardado alrededor de cuatro horas.