Guerra en Irán 2026: Designan a la Hermandad Musulmana Sudanesa como organización terrorista
Te contamos qué dijo el secretario de Estado de Estados Unidos referente a la Hermandad Musulmana Sudanesa
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la “ Hermandad Musulmana Sudanesa” ha sido designada por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera.
A través de su cuenta de X, Rubio dijo que seguirán usando todas las herramientas disponibles para privar al régimen iraní y las secciones de la Hermandad Musulmana de los recursos que necesitan para participar o apoyar el terrorismo.
¿Por qué los designaron terroristas?
De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la “ Hermandad Musulmana Sudanesa” usa la violencia contra la población civil y promueve la “ideología islamista”.
Señalaron que con apoyo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán han llevado a cabo ejecuciones masivas de civiles. Por su papel en la brutal guerra de Sudán, ha sido designado como terrorista.
Asimismo, dijeron que el régimen iraní ha financiado y dirigido actividades malignas a nivel global a través del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
ALM