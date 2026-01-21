Sheinbaum explica el traslado de 37 delincuentes mexicanos a Estados Unidos: Esto dijo
En su conferencia matutina, la presidenta de México se pronunció luego del traslado de 37 criminales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina de hoy, 21 de enero de 2026, explicó el traslado de 37 narcotraficantes a Estados Unidos; esto dijo desde Palacio Nacional.
Es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral, fue a solicitud del departamento de justicia de los Estados Unidos... Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana y se analiza a partir de las condiciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía.Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Cabe señalar que el pasado 20 de enero de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) informó que el traslado de 37 narcos fue porque " representaban una amenaza real para la seguridad del país". En una publicación que realizó por medio de sus redes sociales se puede ver a elementos del Ejército resguardando la zona con aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Los 37 hombres fueron llevados a Nueva York, Houston, Pensilvania, San Diego y San Antonio en 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas. Como condición central del acuerdo de entrega, ninguno de los trasladados será sometido a la pena de muerte, en apego al Tratado de Extradición entre ambos países.
No es la primera vez que el gobierno encabezado por Sheinbaum entrega a narcotraficantes a EE UU, el envío más reciente de los 37 hombres coincidió con el aniversario del primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Información en desarrollo.
