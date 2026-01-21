México

Sheinbaum explica el traslado de 37 delincuentes mexicanos a Estados Unidos: Esto dijo

En su conferencia matutina, la presidenta de México se pronunció luego del traslado de 37 criminales

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "México no quiere ser colonia de nadie": Sheinbaum por posible apoyo de Trump ante narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina de hoy, 21 de enero de 2026, explicó el traslado de 37 narcotraficantes a Estados Unidos; esto dijo desde Palacio Nacional.

Es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral, fue a solicitud del departamento de justicia de los Estados Unidos... Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana y se analiza a partir de las condiciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Más sobre México

México buscará reunión con el presidente Trump: Sheinbaum dice cuándo podría ser el encuentro
1 mins

México buscará reunión con el presidente Trump: Sheinbaum dice cuándo podría ser el encuentro

Política
"Estados Unidos no necesita el T-MEC": Trump durante recorrido en planta de Ford
3 mins

"Estados Unidos no necesita el T-MEC": Trump durante recorrido en planta de Ford

Política
Llamada entre Trump y Sheinbaum Hoy: ¿De qué hablaron presidentes de Estados Unidos y México?
2 mins

Llamada entre Trump y Sheinbaum Hoy: ¿De qué hablaron presidentes de Estados Unidos y México?

Política
Gobierno de Trump anuncia acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala
5 mins

Gobierno de Trump anuncia acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Política
Cuestionan con dureza los aranceles de Trump en la Corte Suprema: 4 puntos en los que se enfocaron los jueces
6 mins

Cuestionan con dureza los aranceles de Trump en la Corte Suprema: 4 puntos en los que se enfocaron los jueces

Política
Con el caso de los aranceles, la Corte Suprema decidirá si amplía los poderes de Trump
5 mins

Con el caso de los aranceles, la Corte Suprema decidirá si amplía los poderes de Trump

Política
Los aranceles con los que Trump intimida al mundo llegarán esta semana a la Corte Suprema
5 mins

Los aranceles con los que Trump intimida al mundo llegarán esta semana a la Corte Suprema

Política
EEUU intensifica una pelea con México que podría afectar los vuelos de pasajeros y de carga: de qué se trata
3 mins

EEUU intensifica una pelea con México que podría afectar los vuelos de pasajeros y de carga: de qué se trata

Política
Trump anuncia aranceles del 30% contra México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto
3 mins

Trump anuncia aranceles del 30% contra México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto

Política
La bandera de México ondea en las protestas en Los Ángeles: "La ciudad ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con ella"
4 mins

La bandera de México ondea en las protestas en Los Ángeles: "La ciudad ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con ella"

Política

Cabe señalar que el pasado 20 de enero de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) informó que el traslado de 37 narcos fue porque " representaban una amenaza real para la seguridad del país". En una publicación que realizó por medio de sus redes sociales se puede ver a elementos del Ejército resguardando la zona con aeronaves de las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

Los 37 hombres fueron llevados a Nueva York, Houston, Pensilvania, San Diego y San Antonio en 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas. Como condición central del acuerdo de entrega, ninguno de los trasladados será sometido a la pena de muerte, en apego al Tratado de Extradición entre ambos países.

No es la primera vez que el gobierno encabezado por Sheinbaum entrega a narcotraficantes a EE UU, el envío más reciente de los 37 hombres coincidió con el aniversario del primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Información en desarrollo.

FBPT

Relacionados:
MéxicoNarcotráficoExtradicionesNoticiasSeguridad

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX