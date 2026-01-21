Sheinbaum explica el traslado de 37 delincuentes mexicanos a Estados Unidos: Esto dijo

Es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral, fue a solicitud del departamento de justicia de los Estados Unidos... Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana y se analiza a partir de las condiciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.