Vacaciones ¿Cuándo es el Spring Break 2026? Este día empieza el receso en las escuelas Ya se cerca el Spring Break, te compartimos cuándo inicia y detalles sobre esta temporada

Video Caos en aeropuertos: problemas por cierre de gobierno y Kansas City reabre tras desalojar aviones

El Spring Break 2026, conocido como el receso de primavera en Estados Unidos, se llevará a cabo principalmente durante el mes de marzo. En N+ Univision te compartimos cuándo es.

Este periodo de vacaciones académicas es uno de los más esperados por estudiantes universitarios y de preparatoria, quienes suelen aprovechar estos días para viajar a destinos turísticos dentro y fuera del país.

PUBLICIDAD

Aunque no existe una fecha única para todas las instituciones, ya que cada universidad o distrito escolar define su propio calendario, hay semanas en las que se concentra la mayor cantidad de estudiantes en vacaciones.

¿Cuándo inicia el Spring Break 2026 en Estados Unidos?

De forma general, el receso de primavera se distribuirá entre finales de febrero y finales de marzo de 2026. Sin embargo, las semanas con mayor movimiento turístico y estudiantil serán:

Del 2 al 6 de marzo de 2026. La última semana es del 23 al 29 de marzo de 2026.

.



Del 9 al 15 de marzo de 2026 suele ser la semana con mayor actividad.

El Spring Break es un tiempo de descanso académico para estudiantes a mitad del semestre escolar. Con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno cultural que implica viajes y diversas actividades recreativas.

Cada año, destinos de playa en México y ciudades turísticas reciben a miles de visitantes que buscan relajarse, convivir con amigos y disfrutar eventos especiales organizados durante estas semanas.

Ante la llegada de turistas por las vacaciones de primavera, la Embajada de Estados Unidos en México y los consulados estadounidenses emitieron un aviso de seguridad dirigido a ciudadanos que planean visitar el país.

El comunicado señala que, aunque algunos episodios de violencia relacionados con operativos de seguridad registrados el 22 de febrero han disminuido, todavía existen riesgos asociados a delitos como robo, secuestro o enfrentamientos en determinadas zonas.

PUBLICIDAD

Las autoridades estadounidenses indicaron que miles de estudiantes visitan México cada año durante el Spring Break, por lo que recomendaron mantenerse informados y tomar precauciones antes y durante el viaje.