Donald Trump Primera conferencia de Trump luego del inicio de la guerra contra Irán: Presidente dará mensaje El presidente Trump confirmó en su red social Truth las actividades que tendrá este lunes.

Video Donald Trump tilda de "inaceptable" al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no descarta el envío de tropas

El presidente Donald Trump tiene programada su primera conferencia formal este lunes 9 de marzo de 2026, luego del inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero de 2026.

En sus actividades programadas está previsto que asista a varias actividades. Hecho que el mismo Trump confirmó en un mensaje a través de su red Truth Social.

"Hoy tengo muchasreuniones y llamadas importantes durante mi estancia en el Trump National Doral, en Miami. Además, asistiré al evento de recaudación de fondos del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (¡quien está haciendo un trabajo fantástico!), a las 16:00 h. Y, antes de partir hacia Washington D. C., daré una conferencia de prensa desde un salón de baile en el Doral aproximadamente a las 17:30 h. ¡Gracias por su atención!", escribió Trump.

Video Irán adopta una dinámica dinástica al nombrar a Mojtaba Jameneí como nuevo Líder Supremo: Análisis

¿Qué ha pasado en Irán tras el inicio de las hostilidades?

Como te hemos informado en N+ Univision, el 28 de febrero de 2026 marcó el inicio de la Operación Furia Épica (Epic Fury), una ofensiva masiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán. El ataque inicial, que incluyó bombardeos de precisión sobre Teherán y Qom, logró eliminar al Líder Supremo, Ali Khamenei, dejando al régimen en un estado de caos operativo.

Irán respondió con cientos de misiles balísticos y drones hacia bases militares estadounidenses en Kuwait, Baréin y Arabia Saudita, así como ataques directos contra territorio israelí. Hasta este 9 de marzo, el Pentágono ha confirmado la muerte de siete militares estadounidenses, la mayoría reservistas del Ejército que perdieron la vida durante un impacto en el puerto de Shuaiba.

Noticia en desarrollo...