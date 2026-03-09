Donald Trump

Primera conferencia de Trump luego del inicio de la guerra contra Irán: Presidente dará mensaje

El presidente Trump confirmó en su red social Truth las actividades que tendrá este lunes.

El presidente Donald Trump tiene programada su primera conferencia formal este lunes 9 de marzo de 2026, luego del inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero de 2026.

En sus actividades programadas está previsto que asista a varias actividades. Hecho que el mismo Trump confirmó en un mensaje a través de su red Truth Social.

¿Qué ha pasado en Irán tras el inicio de las hostilidades?

Como te hemos informado en N+ Univision, el 28 de febrero de 2026 marcó el inicio de la Operación Furia Épica (Epic Fury), una ofensiva masiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán. El ataque inicial, que incluyó bombardeos de precisión sobre Teherán y Qom, logró eliminar al Líder Supremo, Ali Khamenei, dejando al régimen en un estado de caos operativo.

Irán respondió con cientos de misiles balísticos y drones hacia bases militares estadounidenses en Kuwait, Baréin y Arabia Saudita, así como ataques directos contra territorio israelí. Hasta este 9 de marzo, el Pentágono ha confirmado la muerte de siete militares estadounidenses, la mayoría reservistas del Ejército que perdieron la vida durante un impacto en el puerto de Shuaiba.

Noticia en desarrollo...

