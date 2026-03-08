Donald Trump Economía de Estados Unidos arranca 2026 con tropiezos: caen empleos, sube la gasolina y crece la incertidumbre El último informe de empleo mostró una pérdida de 92,000 puestos de trabajo en febrero, además de que hubo un aumento al precio de la gasolina tras los ataques en Irán.

Video Despidos en el sector tecnología: ¿la IA está transformando el mercado laboral?

El presidente Donald Trump prometió que 2026 sería un año excelente para el crecimiento económico, pero en lugar de eso ha comenzado con pérdida de empleos, aumento de los precios de la gasolina y más incertidumbre sobre el futuro de Estados Unidos.

En su discurso sobre el Estado de la Unión, hace menos de dos semanas, el presidente republicano le dijo con seguridad al país: «La economía está en pleno auge como nunca antes». Los últimos datos sobre empleo, precios de los combustibles y la bolsa sugieren que el rugido de Trump ha empezado a sonar mucho más como un gemido.

Existe una brecha entre el auge que Trump ha pronosticado y los volátiles resultados que ha obtenido, una brecha que podría marcar la pauta en las elecciones intermedias de este año, mientras intenta defender las mayorías de su partido en l a Cámara de Representantes y el Senado. Con el drama de los aranceles de Trump en curso, la guerra en Irán ha generado repentinamente preocupaciones inflacionarias con respecto al petróleo y el gas natural. Para la Casa Blanca, aún es temprano en el año y se avecina un crecimiento más sólido.

No hay señales de un auge de empleo

¡La época dorada de Estados Unidos ya está aquí!, publicó Trump en redes sociales el 11 de febrero, después de que el informe mensual de empleo mostrara una creación de 130,000 puestos de trabajo en enero.

Desde entonces, el mercado laboral se ha evaporado de manera preocupante.

El informe de empleo del viernes mostró una pérdida de 92,000 puestos de trabajo en febrero. Las cifras de enero y diciembre se revisaron a la baja, con una pérdida de 17,000 puestos de trabajo en diciembre. Los datos mensuales pueden ser inestables, pero se ha observado una tendencia que muestra una debilidad persistente. Sin el sector sanitario, la economía habría perdido aproximadamente 202,000 empleos desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025. Aun así, su administración señala que el aumento de empleos en la construcción, fuera del sector inmobiliario, apunta a un crecimiento futuro de la contratación.

Trump suele alardear de que los empleos van a parar a personas nacidas en Estados Unidos, en lugar de a inmigrantes. Pero el último informe desmintió parcialmente ese argumento.

La tasa de desempleo de las personas nacidas en Estados Unidos ha aumentado en los últimos 12 meses del 4,4 % al 4,7 %. Esto significa que una mayor proporción de quienes, según Trump, conseguirían trabajo gracias a sus medidas represivas contra la inmigración, en realidad están buscando trabajo.

Los precios en la gasolinera están subiendo

“Reducir drásticamente los costos de la energía es una de las medidas más importantes que podemos tomar para reducir los precios para los consumidores estadounidenses”, declaró Trump en un discurso pronunciado en febrero en Texas, justo antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. “Porque cuando se reduce el costo de la energía, en realidad se reduce, simplemente, el costo de todo”.

El presidente ha reiterado a los estadounidenses que mantener bajos los costos de la gasolina será clave para combatir la inflación. Ha exagerado la disminución, citando cifras muy por debajo del promedio nacional para asegurar al público que conducir es cada vez más barato.

Video Precio de la gasolina en California sube 11% en una semana por conflicto en Irán



Pero los ataques contra Irán que comenzaron el 28 de febrero han desmentido, por el momento, esa narrativa. Los precios en las gasolineras han subido un 19% durante el último mes, alcanzando un promedio nacional de 3,45 dólares, según AAA. El banco de inversión Goldman Sachs advirtió en una nota a un analista que, si persisten los altos precios del petróleo, la inflación podría pasar del 2,4% en enero al 3% para finales de año.

El gobierno confía en que los planes contengan cualquier aumento en los precios de la energía, apostando básicamente a que el conflicto terminará pronto o a que el gobierno logrará que más petroleros pasen por el Estrecho de Ormuz. El domingo, los asesores de Trump intentaron convencer a los estadounidenses preocupados de que el aumento de los precios del combustible es un problema a corto plazo.

"Nunca sabemos con exactitud el plazo de esto", declaró el secretario de Energía, Chris Wright, en el programa "State of the Union" de CNN. "Pero en el peor de los casos, esto se reduce a semanas, no a meses".

Las acciones están por encima de sus máximos

“Sabes, establecimos el récord histórico con el Dow llegando a 50.000”, dijo Trump el jueves en la Casa Blanca.

Este tema de conversación tan repetido se ha vuelto obsoleto. El Promedio Industrial Dow Jones, uno de los indicadores de éxito preferidos de Trump, ha caído un 5% durante el último mes. Las acciones han subido durante su presidencia, al igual que durante la presidencia del demócrata Joe Biden. La reciente caída podría revertirse si termina la guerra con Irán y las empresas obtienen ganancias sólidas durante el próximo año y los años siguientes. Sin embargo, la reciente caída debería ser una señal de alerta, ya que el gobierno ha enfatizado la importancia de que más personas inviertan en el mercado de valores a través de instrumentos como las "cuentas Trump" para niños.

El mercado de valores se ha convertido en un barómetro de cómo se siente la gente acerca de la economía: los inversores bursátiles tienden a tener más confianza y los que no tienen dinero en los mercados son más pesimistas.

Joanne Hsu, directora de encuestas de consumidores de la Universidad de Michigan, señaló que en febrero un aumento "considerable" en el sentimiento entre las personas que poseen acciones "fue totalmente compensado por una disminución entre los consumidores sin tenencias de acciones".

La productividad ha aumentado, pero los trabajadores no se benefician

Trump puede señalar como victoria que la economía se ha vuelto más productiva, generando más valor por cada hora de trabajo. Esto es una señal positiva para el crecimiento a largo plazo en Estados Unidos y un reflejo de la fortaleza de su sector tecnológico.

La productividad laboral del sector empresarial aumentó un 2,8 % en el cuarto trimestre del año pasado, según informó el Departamento de Trabajo el jueves. Sin embargo, el desafío radica en que estas ganancias podrían no extenderse a los trabajadores en forma de mayores salarios, ya que la participación laboral en los ingresos el año pasado cayó a su nivel más bajo registrado, señaló Mike Konczal, director sénior de políticas e investigación del Proyecto de Seguridad Económica, una organización sin fines de lucro alineada con temas económicos liberales.

La economía creció a un ritmo más rápido bajo el gobierno de Biden

“Bajo la administración Biden, Estados Unidos se vio plagado por la pesadilla de la estanflación, es decir , bajo crecimiento y alta inflación: una receta para la miseria, el fracaso y el declive”, dijo Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero.

El marcador cuenta una historia muy diferente, una que hace que el historial de Biden en 2024 parezca mejor que el de Trump el año pasado. La economía estadounidense creció a un ritmo del 2,8 % durante el último año de Biden, en comparación con el 2,2 % con Trump en 2025.

En cuanto a la inflación, la principal medida utilizada por la Reserva Federal es el índice de precios del gasto de consumo personal. Fue del 2,6 % tanto en 2024 como en 2025.

Trump ha basado su argumento económico en obtener mejores resultados que Biden. Pero si bien ha evitado los picos de inflación que afectaron la presidencia de Biden, no ha logrado un mayor crecimiento ni más contrataciones.

