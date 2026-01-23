Narcotráfico Detienen a Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de ser un capo de la droga El exatleta, considerado "el Chapo Guzmán moderno", se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI.

Video De las Olimpiadas a traficar con el Cartel de Sinaloa: la vida del exatleta más buscado del FBI

Ryan Wedding, un exatletaa olímpico canadiense, uno de los fugitivos más buscados por el FBI y que se enfrenta a cargos relacionados con narcotráfico multinacional y el asesinato de un testigo federal, fue detenido este viernes 23 de enero de 2026, según informaron la agencia AP.

Wedding, de 44 años, está acusado de dirigir una operación de tráfico de drogas y, según las autoridades, estuvo detrás de varios asesinatos para facilitar los delitos relacionados con las drogas.

El exatleta se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que condujera a su detención y condena.

Debido a su presunta influencia en el mundo de las drogas es considerado " el Chapo Guzmán moderno", en referencia al capo mexicano quien lideraba el Cártel de Sinaloa (CDS), grupo criminal que con el que además, según autoridades, tenía nexos.

Se espera que la detención se anuncie más tarde este viernes en una rueda de prensa con el director del FBI, Kash Patel, en California.

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, fue detenido en México

De acuerdo con los primeros reportes, Wedding fue detenido en México.

Aunque no lo mencionó por su nombre, el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), escribió en X sobre la visita del Kash Patel, director del FBI a México, y mencionó:

"El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos".

El mes pasado, el FBI publicó una nueva foto de Wedding y afirmó que se creía que había sido tomada durante el verano en México.

Wedding compitió por su país natal, Canadá, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

En 2024 Wedding, fue acusado de dirigir una red de narcotráfico que utilizaba camiones para transportar cocaína entre Colombia, México, el sur de California y Canadá. Las autoridades afirmaron que entre sus alias se encontraban "El Jefe", "Enemigo Público" y "James Conrad Kin".

En noviembre de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Wedding también había sido acusado de estar detrás del asesinato de un testigo en Colombia para evitar su extradición a Estados Unidos.