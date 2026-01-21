México

¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos

En su conferancia de prensa, la presidenta de México, aclaró el tema respecto a los vuelos de los aviones militares de Estados Unidos

Univision picture
Por:Univision
Video Extraditan a 37 criminales de México a varias ciudades de EEUU

Este miércoles 21 de enero de 2026, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó la decisión referente a los vuelos de los aviones militares de Estados Unidos.

El 18 de enero de 2026, el Gabinete de Seguridad de México confirmó que un avión Hércules C-130 aterrizó en el Aeropuerto de Toluca.

La autoridad federal explicó que “su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”.

El 19 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo explicó el motivo del arribo del avión estadounidense y aclaró si se trató de un operativo militar.

Sheinbaum explica restricción a vuelos militares de EE UU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó este miércoles que era mejor que un avión mexicano lleve a Estados Unidos a las personas que van a una capacitación, en lugar de que un avión de los Estados Unidos vaya por ellos. "Entonces es mucho mejor eso y es una decisión que se ha tomado".

“No se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado; el Senado aprueba cuando vienen tropas; más que tropas, vienen capacitadores a México”, mencionó Sheinbaum.

Asimismo, repitió que esta es una situación bilateral y no es nueva, pero que ahora “se ha hecho más visible”.

Finalmente, aclaró que estos aviones no traían armamento y solo venía un piloto con la tripulación y con condiciones especiales de legística.

