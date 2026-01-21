¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos
En su conferancia de prensa, la presidenta de México, aclaró el tema respecto a los vuelos de los aviones militares de Estados Unidos
Este miércoles 21 de enero de 2026, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó la decisión referente a los vuelos de los aviones militares de Estados Unidos.
El 18 de enero de 2026, el Gabinete de Seguridad de México confirmó que un avión Hércules C-130 aterrizó en el Aeropuerto de Toluca.
La autoridad federal explicó que “su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”.
El 19 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo explicó el motivo del arribo del avión estadounidense y aclaró si se trató de un operativo militar.
Sheinbaum explica restricción a vuelos militares de EE UU
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó este miércoles que era mejor que un avión mexicano lleve a Estados Unidos a las personas que van a una capacitación, en lugar de que un avión de los Estados Unidos vaya por ellos. "Entonces es mucho mejor eso y es una decisión que se ha tomado".
“No se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado; el Senado aprueba cuando vienen tropas; más que tropas, vienen capacitadores a México”, mencionó Sheinbaum.
Asimismo, repitió que esta es una situación bilateral y no es nueva, pero que ahora “se ha hecho más visible”.
Finalmente, aclaró que estos aviones no traían armamento y solo venía un piloto con la tripulación y con condiciones especiales de legística.