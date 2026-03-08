Narcotráfico

Fuerzas de EEUU atacaron una presunta narcolancha en el Pacífico

La ofensiva en la que murieron seis civiles que iban a bordo de la embarcación se realizó este domingo 8 de marzo bajo la dirección del general Francis L. Donovan y ningún miembro de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido.

El Comando Sur de Estados Unidos informó de un nuevo ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, en el que murieron seis personas a las que señaló como “narcoterroristas”.

La ofensiva se realizó este domingo 8 de marzo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, quien está al frente del SOUTHCOM, según una publicación en la cuenta oficial de X de la autoridad.

“L a Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, indicó.

“Seis narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido”, agregó.

El post en X fue acompañado de un video tomado desde el aire en el que se ve que una embarcación pequeña es atacada y luego estalla.


Las narcolanchas son embarcaciones de alta velocidad empleadas por organizaciones del narcotráfico para trasladar drogas por rutas marítimas, especialmente cocaína que sale de Sudamérica con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. Muchas de estas naves son del tipo “go-fast”, diseñadas para desplazarse rápidamente y evitar la detección o persecución de las autoridades en el mar.
