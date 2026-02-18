Noticias ¿Qué enfermedad tenía el bebé deportado junto a su madre? Juan Nicolás estuvo hospitalizado Pese al diagnóstico y a las complicaciones que presenta desde su detención, el bebé continúa sin recibir el tratamiento médico adecuado; su madre denunció que hasta ahora no le han proporcionado los medicamentos necesarios

La historia de un bebé mexicano de apenas dos meses ha generado indignación internacional. Juan Nicolás fue detenido en un centro migratorio de Dilley, Texas, junto a su madre, Mireya López Sánchez, y el resto de su familia mientras buscaban asilo en Estados Unidos tras salir de México.

Durante más de un mes permanecieron retenidos en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La detención, motivada por su estatus migratorio, se agravó cuando el estado de salud del bebé empeoró.

¿Qué enfermedad tiene Juan Nicolás, bebé deportado?

Según relató su madre en entrevista exclusiva con N+ Univision, el menor fue diagnosticado con bronquitis aguda (inflamación en los bronquios) , lo que le provocó graves problemas respiratorios. Incluso, en un momento crítico, el bebé perdió movilidad y estuvo inconsciente horas antes de recibir el alta médica.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Mireya López denunció que el tratamiento fue mínimo. “ Lo único que me le recetaron es un líquido nasal”, aseguró a N+ Univision. Tras ser dado de alta, el bebé regresó al mismo centro de detención donde llevaba semanas enfermo, sin acceso a medicación adecuada.

Amenazan con quitarle atención médica al bebé

El caso tomó relevancia cuando el congresista Joaquín Castro reveló que el bebé estaba inconsciente antes de salir del hospital. Al día siguiente del alta, la madre compareció ante un juez migratorio y fue informada de su deportación, sin detalles claros sobre el destino ni la fecha.

Más tarde se confirmó que el bebé y su madre habían sido deportados. López también denunció haber recibido amenazas de personal médico, pues le aseguraron que si continuaba hablando del caso, su hijo podría quedarse sin atención hospitalaria.

"La doctora empezó a decir que ella estaba viendo lo que estaba sucediendo afuera y que, supuestamente, que la atención ella no se la daba bien... dándome a entender que si yo seguía hablando de lo que estaba pasando, él ya no iba a tener protección", afirmó la madre de Juan Nicolás.

Estado de salud actual de Juan Nicolás

Pese al diagnóstico de bronquitis y a las complicaciones respiratorias que presenta desde su detención, el bebé continúa sin recibir el tratamiento médico adecuado. Su madre denunció que hasta ahora no le han proporcionado los medicamentos necesarios para controlar la inflamación en los bronquios ni para aliviar su respiración, lo que mantiene al menor en un estado de salud delicado.

" No ha tenido medicamento. No le han querido sugerir medicamento y es que sigue igual, con tos porque me dijeron que era bronquitis y no hemos podido darle medicamento; ellos no le han querido respetar el medicamento", afirmó Mireya López Sánchez.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos informes oficiales sobre su evolución ni sobre la situación actual de la familia, en medio de un caso que sigue generando debate internacional por la atención médica brindada a menores migrantes detenidos.

