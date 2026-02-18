Clima Advertencia de bandera roja por incendios: ¿Cómo será el clima mañana jueves en Estados Unidos? El NWS mantiene vigilancias por incendios en varios lugares; te indicamos dónde para que tomes tus precauciones ante el clima adverso

Video Clima de hoy Estados Unidos 18 de febrero de 2026: De primavera adelantada en el este a riesgo de avalanchas en el oeste

Una advertencia de bandera roja por incendios sigue activa en varias zonas del sur de Estados Unidos debido a fuertes vientos y baja humedad, condiciones que elevan el riesgo de rápida propagación del fuego, por ello, en N+ Univision te compartimos cómo será el clima mañana, 19 de febrero de 2026, para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglás en inglés), las áreas más afectadas se ubican en Nuevo México y el oeste de Texas. La advertencia de bandera roja está vigente desde el miércoles 18, mientras que para mañana jueves hay vigilancia en varias zonas del centro y sur del país, ante la combinación de vientos persistentes, baja humedad relativa y temperaturas templadas a cálidas.

En Colorado mantiene vigilancia de incendios desde la mañana hasta la noche del jueves para:

Condado de Fremont, incluye Canon City, Howard y Texas Creek.

Condado de Huérfano, incluye Walsenburg.

Sur del condado de El Paso, en Fort Carson.

Condado de Pueblo.

Oeste del condado de Las Ánimas, incluye Trinidad.

Las condiciones previstas son vientos del oeste de 15 a 25 mph, con ráfagas de hasta 40 mph; humedad relativa mínima entre 11% y 12%.

Por su parte, la oficina del NWS en Fort Worth emitió vigilancia para el extremo norte-central de Texas, incluye a los condados como Montague, Cooke, Grayson, Young, Jack y Wise, estará vigente desde la mañana hasta la noche del jueves.

El pronóstico contempla vientos del oeste-noroeste de 15 a 20 mph con ráfagas de hasta 35 mph, humedad relativa tan baja como 10%, ambiente de incendio elevado con combustibles secos.

En el Panhandle y sur de las Llanuras, la oficina del NWS en Lubbock mantiene vigilancia para múltiples condados, incluidos Parmer, Castro, Swisher, Hall, Childress, Lubbock, Dickens y King.

Asimismo, hay vigilancia para los Panhandles de Texas y Oklahoma, con humedad que podría descender hasta 9% y ráfagas cercanas a 40 mph.

En Norman, el NWS informó que la vigilancia permanece vigente desde la mañana hasta la noche del jueves para amplias zonas del oeste, centro y sur de Oklahoma, así como el noroeste de Texas. Se esperan temperaturas entre los 60 y 70 grados Fahrenheit.

Por otro lado, la oficina en Tulsa mantiene vigilancia para el noreste de Oklahoma y el noroeste de Arkansas, donde se anticipan vientos de 15 a 25 mph.

Aunque el jueves podría presentar vientos ligeramente más débiles en comparación con el miércoles, el pronóstico indica que las condiciones críticas podrían intensificarse nuevamente hacia el viernes.

¿Cómo será el clima este jueves en Estados Unidos?

Mientras el riesgo de incendios se concentra en las Altas Llanuras del centro y sur, otros sistemas meteorológicos afectan distintas regiones del país.

Dos tormentas del Pacífico continuarán impactando las montañas del oeste de Estados Unidos hasta el jueves, con vientos racheados y nevadas intensas en zonas elevadas.

De cara a la próxima semana, los pronósticos apuntan lluvias fuertes en el norte de California y el noroeste del Pacífico, precipitaciones en el valle de Ohio, nevadas significativas en áreas altas de las Cascadas, la Sierra y el interior del oeste, así como vientos fuertes en la costa noroeste, Montañas Rocosas y Grandes Llanuras.