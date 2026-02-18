Noticias

¿Horario de Verano será permanente? Esto dice iniciativa sobre Daylight Act

La iniciativa sobre Daylight Act fue presentada en el Congreso; te compartimos detalles del proyecto y qué pasa con el horario de verano

Imagina que despiertas en marzo y al encender tu alarma, la luz del sol ya está entrando por la ventana. Un año entero sin tener que ajustar el reloj dos veces por temporada. En N+ Univision te contamos si el horario de verano será permanente y lo que indica la iniciativa sobre Daylight Act.

En ese sentido, una nueva iniciativa presentada en el Congreso federal propone dar más flexibilidad a los estados para decidir su propio horario.

La iniciativa conocida como Daylight Act fue presentada el pasado 9 de enero de 2025 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la congresista Celeste Maloy.

Según el texto del proyecto de ley registrado oficialmente, la propuesta no obliga a que todo el país adopte un horario permanente, sino que permite a cada estado elegir legalmente observar el horario de verano durante todo el año si así lo decide su legislatura.

El proyecto modifica la sección correspondiente de la Uniform Time Act de 1966 para incluir esta opción de "aplicar el avance de tiempo durante todo el año", además de aclarar cómo aplicar esa elección a ciertas zonas dentro de un estado.

Este es el estado legislativo del proyecto

Hasta ahora, la iniciativa fue presentada y remitida al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, sin que aún se haya programado un debate o votación en el pleno, por lo que el horario de verano no será permanente.

No hay, por el momento, una fecha prevista para que el proyecto avance a las siguientes etapas legislativas, como votaciones en la Cámara o el Senado, ni ha sido enviado al despacho del presidente para su firma.

En años recientes, el debate sobre eliminar los cambios de hora ha estado presente en distintos frentes del Legislativo estadounidense. En 2022, el Senado aprobó otro proyecto conocido como Sunshine Protection Act con la intención de establecer el horario de verano permanente, pero ese texto no fue ratificado por la Cámara de Representantes y no se convirtió en ley.

La propuesta actual del Daylight Act difiere porque no impone de forma automática el horario de verano en todo el país, sino que otorga libertad a los estados para adoptar esa modalidad si así lo deciden.

Noticias