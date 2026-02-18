Noticias

¿Hoy se come carne? Inicia la cuaresma 2026 con el Miércoles de Ceniza

Este 19 de febrero de 2026 inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, fecha que para los fieles católicos representa la preparación espiritual rumbo a la Pascua y la Semana Santa

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video Miércoles de Ceniza: Millones de católicos inician la Cuaresma con un mensaje del Papa León XIV

Este 19 de febrero de 2026 inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, una fecha que para los fieles católicos representa la preparación espiritual rumbo a la Pascua y la Semana Santa.

Aunque esta tradición se ha practicado durante años, aún persiste la duda entre muchos creyentes sobre si este día se puede comer carne, por eso, en N+ Univision te resolvemos la inquietud.

Esto dice el Vaticano sobre comer carne el Miércoles de Ceniza

Miles de católicos en el mundo conmemoran hoy el Miércoles de Ceniza conforme lo indica la Iglesia Católica, dando inicio a un periodo de reflexión, penitencia y preparación espiritual.

De acuerdo con el Libro IV del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, establecido por el Vaticano, todos los fieles están obligados por ley divina a realizar penitencia, cada uno a su modo. Sin embargo, se han fijado días penitenciales específicos para que los creyentes se unan en prácticas comunes como la oración, las obras de caridad y la renuncia personal.

Estos días buscan que los fieles cumplan con mayor fidelidad sus obligaciones religiosas, especialmente mediante el ayuno y la abstinencia.

¿Se puede comer carne hoy, Miércoles de Ceniza?

En la Iglesia universal, todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma son considerados periodos penitenciales. La norma establece que los viernes se debe guardar abstinencia de carne, salvo que coincidan con una solemnidad.

Además, el ayuno y la abstinencia se observan de manera obligatoria el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Por lo tanto, este 19 de febrero se debe evitar el consumo de carne como parte de la práctica penitencial.

¿Quiénes deben cumplir con la abstinencia?

La ley de abstinencia aplica a los fieles desde los 14 años, mientras que el ayuno corresponde a los mayores de edad hasta los 59 años. No obstante, los pastores y padres deben fomentar el espíritu de penitencia también en quienes no están obligados.

Evitar la carne el Miércoles de Ceniza se convierte así en un gesto simbólico que recuerda el valor de la sencillez y la intención de prepararse espiritualmente rumbo a la Semana Santa, en un ambiente de recogimiento que invita a vivir el inicio de la Cuaresma con sentido de reflexión y renovación personal

