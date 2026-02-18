Noticias Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es? En un mensaje publicado en la red social X, la agencia federal recordó que ofrece una recompensa de hasta 100,000 dólares por información que conduzca a la captura del sospechoso o el hallazgo de la madre de Savannah Guthrie.

Video ¿Mamá de presentadora de ‘Today’ fue llevada a México? Esto se revela ahora

El FBI reiteró su llamamiento público en el caso de la desaparición de Nancy Guthrie, recordando que ofrece $100,000 de recompensa por información que conduzca a su hallazgo o al arresto y condena de los responsables en un caso que manejan como posible secuestro.

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información que se comunique al 1-800-CALL-FBI o envíe datos a través del sitio tips.fbi.gov.

La pista del guante hallado a dos millas de la casa de Nancy Guthrie

El análisis de ADN recuperado no arrojó coincidencias en CODIS, la base nacional de perfiles genéticos utilizada por las fuerzas del orden para identificar sospechosos.

Además, los investigadores han revisado cámaras de vigilancia cercanas y emplean tecnología especializada para intentar detectar el marcapasos de Guthrie como parte de las labores de búsqueda.

El caso ha generado una fuerte respuesta pública, con decenas de miles de llamadas recibidas por las autoridades. La familia de Guthrie también ha pedido ayuda para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

Descripción del sospechosos de la desaparición de Nancy Guthrie

La desaparición de Guthrie, de 84 años, fue reportada a principios de este mes cuando sus familiares se percataron de que no estaba en su vivienda en el área de Tucson, Arizona.

Imágenes de una cámara de vigilancia muestran al sospechoso, con una mochila y el rostro oculto con un pasamontañas. Investigadores señalaron que un guante hallado a unas dos millas del domicilio coincidían con los que llevaba la persona captada en el video.

En un mensaje publicado en la red social X, la agencia también ofreció una descripción del sospechoso: un hombre de entre 5'9" y 5'10" de estatura y de complexión promedio.

