Mark Zuckerberg testificará en juicio sobre adicción a redes sociales en EEUU

Este juicio determinará si Google y Meta fueron diseñadas para generar adicción entre los usuarios

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Zuckerberg testificará en Los Ángeles por demanda de adicción a redes sociales y salud mental

Este miércoles 18 de febrero 2026, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testificará en un juicio en Estados Unidos acerca de las adicciones a las redes sociales.

Este juicio es histórico, ya que determinará si Google y Meta diseñaron las plataformas para que las personas las usen compulsivamente, dañando su salud mental.

Cabe destacar que es la primera vez que Zuckerberg se presentará para hablar de la seguridad de las plataformas digitales.

Video Juicio contra Meta y Google: Inician testimonios por afectar la salud mental de adolescente

