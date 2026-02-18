Inmigración FBI y la policía de St. Paul investigan el arresto de ICE de un mexicano que sufrió fracturas de cráneo Las autoridades federales y de Minnesota están investigando denuncias de que agentes de inmigración destrozaron el cráneo de un hombre mexicano mientras lo detenían el mes pasado.

Video ¿Cuál es la realidad en Minnesota por protestas ante ICE?

Las autoridades federales y del estado de Minnesota investigan la presunta golpiza que sufrió un ciudadano mexicano a manos de agentes de inmigración el mes pasado. La investigación busca identificar la causa de las ocho fracturas de cráneo que llevaron al hombre a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Minneapolis.

Investigadores del Departamento de Policía de St. Paul y del FBI recorrieron la semana pasada el estacionamiento del centro comercial en donde Alberto Castañeda Mondragón asegura que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) lo sacaron por la fuerza de un vehículo, lo arrojaron al suelo y lo golpearon repetidamente en la cabeza con una vara de acero.

PUBLICIDAD

El ICE ha responsabilizado a Castañeda Mondragón de sus propias lesiones, asegurando que trató de escapar mientras se encontraba esposado, “se cayó y se golpeó la cabeza contra un muro de concreto”.

Pero personal del hospital que atendió a Castañeda contó a The Associated Press que una caída de ese tipo no podría explicar de manera verosímil la hemorragia cerebral ni la memoria fragmentada de la víctima. Una tomografía reveló la presencia de fracturas en la parte frontal, posterior y en ambos lados del cráneo; lesiones que, según un médico, no encajan con las de una caída.

La AP publicó días atrás una entrevista con Castañeda Mondragón en la que afirmó que los agentes fueron “racistas”. “Comenzaron a golpearme de inmediato cuando me arrestaron”, afirmó. Sus abogados sostienen que su cliente fue objeto de discriminación racial por parte del ICE.

En respectivas visitas al estacionamiento del centro comercial la semana pasada, investigadores locales y federales solicitaron grabaciones de las cámaras de vigilancia de por lo menos dos negocios, cuyos empleados indicaron a la AP que sus cámaras no captaron el arresto del 8 de enero o que las imágenes se sobrescribieron debido a que ya pasó más de un mes del incidente.

Johnny Ratana, propietario de una tienda de comestibles que da al estacionamiento, señaló que investigadores de la policía de St. Paul lo visitaron dos veces en los últimos días. La segunda vez, precisó, un técnico de datos intentó recuperar las imágenes que se sobrescriben automáticamente después de 30 días.

PUBLICIDAD

Agregó que también recibió la visita de agentes del FBI interesados en el mismo material.

El Departamento de Policía de St. Paul no respondió a solicitudes de comentarios. El FBI se negó a comentar.

Las investigaciones se producen en medio de otra pesquisa federal sobre si dos agentes del ICE mintieron bajo juramento acerca de un tiroteo en Minneapolis. La fiscalía federal retiró cargos contra dos venezolanos —a quienes había acusado de atacar a uno de los agentes con una pala y el mango de una escoba— después de que la evidencia en video contradijo la declaración jurada de los agentes.

El FBI, por su parte, notificó la semana pasada a las autoridades de Minnesota que no compartirá ninguna información ni evidencia sobre el tiroteo del 24 de enero en el que agentes federales de inmigración abatieron a Alex Pretti. El incidente es objeto de una investigación de derechos civiles del Departamento de Justicia.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) se ha negado a discutir cualquier aspecto de las lesiones de Castañeda Mondragón. No ha respondido a preguntas detalladas de la AP, incluida si las cámaras corporales de los agentes captaron el arresto.

DHS insiste en que Castañeda es culpable de sus propias lesiones

Pero la agencia ratificó la semana pasada su afirmación de que Castañeda Mondragón se lesionó a sí mismo.

“El 8 de enero de 2026, el ICE llevó a cabo una operación selectiva para arrestar a Alberto Castañeda Mondragón, un extranjero ilegal de 31 años originario de México que permaneció en el país después de que expiró su visa", afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del departamento. "Mientras se encontraba esposado, Castañeda intentó escapar de la custodia y corrió hacia una autopista principal. Mientras corría, Castañeda se cayó y se golpeó la cabeza contra un muro de concreto”.

PUBLICIDAD

La afirmación de McLaughlin contradice a un escrito judicial del 20 de enero en el que el ICE indicó que sus agentes únicamente determinaron que Castañeda había excedido el tiempo de su visa de trabajo una vez que fue puesto bajo custodia. McLaughlin no respondió a preguntas sobre cuál versión era la correcta.

Los abogados de Castañeda Mondragón se negaron a comentar sobre la declaración del ICE.

La demora podría afectar las investigaciones

Las investigaciones penales podrían complicarse por el tiempo que las autoridades tardaron en indagar el arresto, incluso cuando varios funcionarios exigían respuestas.

La policía de St. Paul declaró a la AP el 5 de febrero que estaba al tanto de “las graves acusaciones” en torno al arresto, pero que no podía comenzar una investigación sobre las lesiones de Castañeda Mondragón hasta que él presentara una denuncia policial; un paso que se retrasó varias semanas debido a que el hombre se encontraba hospitalizado y a la incertidumbre sobre su estatus migratorio. La policía finalmente tomó su declaración hace una semana en el consulado de México.

Para entonces, las imágenes en las cámaras de vigilancia de por lo menos un negocio cercano ya habían quedado sobreescritas.

“Espero que investiguemos acusaciones pasadas y futuras de conducta criminal por parte de agentes federales para buscar la verdad y exigir responsabilidades a cualquiera que haya violado la ley de Minnesota”, subrayó John Choi, el principal fiscal del condado de Ramsey.

PUBLICIDAD

Castañeda Mondragón tiene una citación para presentarse el 23 de febrero al principal centro de detención del ICE en Minneapolis, lo que abre la posibilidad de que sea detenido nuevamente con fines de deportación.