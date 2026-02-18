Noticias ¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías Te contamos en qué consiste la solicitud y si está involucrado el presidente Donald Trump

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | viernes 13 de febrero de 2026

La empresa familiar de Trump presentó una solicitud para registrar como marca el nombre del presidente de los Estados Unidos con la intención de que aeropuertos en el país lleven el apellido del mandatario.

A continuación te contamos en qué consiste esta solicitud por parte de la empresa del mandatario de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Registro de marca del presidente Trump

Esto se da en Florida, por un proyecto de ley estatal para llamar al aeropuerto Palm Beach por el presidente de los Estados Unidos.

En tanto, la Organización Trump presentó solicitudes en la oficina federal, donde buscan los derechos exclusivos del nombre del presidente en aeropuertos y artefactos, autobuses, etc.

Cabe mencionar que la organización indicó que no busca ninguna ganancia, sino protección ante la misma marca, ya que es la más infringida del mundo.

Sin embargo, la empresa no dijo nada si cobraría regalías por otros aeropuertos en el futuro o mercancía en las solicitudes.

Video Presidente Trump confirma conversaciones con Cuba y la califica de “nación fallida”

¿Qué dice el presidente Trump al respecto?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el pasado año, la familia ha querido poner el nombre del mandatario estadounidense a distintas cosas como torres, campos de golf y espacios residenciales, tal es el caso de Arabia Saudita y Vietnam.

Otras de las cosas que ha estado vendiendo la familia son Biblias, zapatos, etc.

Por parte del presidente Donald Trump, ha mencionado que su negocio está en un fideicomiso y que lo administran sus hijos y que no participa en nada de la empresa.