IRS reporta un reembolso medio un 11 % más alto en lo que va de temporada de impuestos de 2026

Los contribuyentes en Estados Unidos están recibiendo reembolsos de impuestos más altos en las primeras semanas de la temporada fiscal de 2026, según estadísticas oficiales publicadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

De acuerdo con la tabla comparativa de la temporada de declaraciones correspondiente a la semana que terminó el 6 de febrero de 2026, el reembolso promedio asciende a 2,290 dólares, frente a 2,065 dólares en el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento de 10.9 %.

Las cifras también muestran que el monto promedio de los reembolsos enviados mediante depósito directo alcanza 2,388 dólares, comparado con 2,165 dólares en la misma etapa del año anterior, un incremento de 10.3 %.

Sin embargo, el número total de reembolsos emitidos hasta ese momento es menor que en 2025. El IRS reporta 7.4 millones de reembolsos entregados, frente a los poco más de ocho millones en el mismo punto del año previo, lo que equivale a una disminución de 8.1 %.

En términos de dinero total devuelto, el organismo federal señala que se han reembolsado 16,954 millones de dólares, ligeramente por encima de los 16,635 millones de dólares del año pasado, lo que supone un aumento de 1.9%.

Las estadísticas del IRS también reflejan cambios en la actividad general de la temporada fiscal. El número total de declaraciones procesadas y recibidas ha disminuido respecto a 2025, mientras que el uso del sitio web del organismo ha aumentado. Las visitas a IRS.gov se acercaron a los 127 millones frente a las menos de 94 millones un año antes, un incremento de 35.2 %.

El IRS publica actualizaciones periódicas durante la temporada de presentación de impuestos para comparar el avance del proceso con años anteriores. Estas cifras reflejan datos preliminares que pueden cambiar a medida que se reciben y procesan más declaraciones.



